Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 gli scenari con la Comunità a due velocità

Nuova ipotesi di una ComunitÓ a due velocitÓ, ultime notizie dal summit di Versailles e conseguenze per novitÓ per le pensioni

All'indomani delle ultime notizie sul recente summit comunitario tenutosi a Versailles, sembra prendere sempre più piede l'ipotesi di una Comunità a due velocità, di cui si è parlato già qualche tempo fa, e che fondamentalmente sembra esserci sempre stata, come dimostrano i numeri, tra Paesi del Nord, guidati dalla potente Germania, e Paesi del Sud, tra cui la nostra Italia, che continua ad essere in crisi e le ultime notizie sui numeri lo confermano, considerando il suo forte deficit e le misure correttive del valore di ben 3,4 miliardi di euro chieste dalla stessa Comunità e che se non dovessero essere presentate entro la fine del prossimo mese di aprile porterebbero l’Italia a correre il rischio di essere sottoposta ad una procedura di infrazione.

Ipotesi di una Comunità a due velocità e scenari possibili

Le ultime notizie di qualche settimana fa si concentravano sull’ipotesi di un euro di serie A, che potrebbe comprendere, stando alle ultime notizie, Germania, Francia e paesi del Nord Europa; e un euro di serie B, che comprenderebbe Italia e Paesi del Mediterraneo, con due differenti banche centrali. Questa ipotesi potrebbe dar vita d un euro più forte per i Paesi di Serie A che gestirebbero i Paesi dell'Euro più deboli. Si tratta di una ipotesi che, a ben guardare, sarebbe già realtà, ma che non potrebbe, in linea concreta, essere ufficializzata, considerando che il progetto della Comunità nasce con l’obiettivo di raggiungere una crescita e uno sviluppo comune.

La possibilità di una Comunità divisa potrebbe chiaramente avere diverse conseguenze su Italia, economica e questioni sociali fondamentali, a partire da occupazione e novità per le pensioni, perché se dovesse rientrare in Paesi di serie A, con politiche di integrazione e cooperazione su assistenza sociale e occupazione, ne guadagnerebbe per le stesse novità per le pensioni, considerando che negli altri Paesi, come Germania e Francia, i sistemi pensionistici sono meno rigide che da noi ed è già in vigore l’assegno universale. Se, invece, l’Italia dovesse rientrare tra Paesi di serie B, si avrebbero solo conseguenze negative che si ripercuoterebbero su tutta l’economia e quindi anche sulle novità per le pensioni.

Ultimo Summit di Versailles e nuovi scenari su una Comunità a due velocità

Le due ipotesi appena riportate sembrano aver preso più forma nel summit comunitario tenutosi a Versailles, che ha visto riunirsi cancelliera tedesca, presidenti francese e italiano e premier spagnolo e mettere sul tavolo l’effettiva proposta di un nuovo assetto comunitario, con i Paesi che stanno rendendo di più in testa, seguiti da quelli che vanno avanti più lentamente. Stando a quanto emerso, infatti, sarebbe emersa la necessità di nuove forme di collaborazione e cooperazione, partendo dal presupposto che è sempre più evidente il fatto che ci siano Paesi che rendono di più e Paesi che rendono di meno. In questo quadro di sviluppo è giusto riorganizzarsi. Il modello di una Comunità a due velocità sembra essere stato sostenuto da tutti i partecipanti al summit. Resta, però, da chiarire come si procederà nella riorganizzazione di una Comunità su questo modello, mentre dalle ultime notizie sembrerebbero essere emersi i primi pilastri su cui dovrebbe fondarsi la nuova Comunità, che per l’Italia, da un certo punto di vista potrebbero significare sostegno all’introduzione di novità per le pensioni. Le prime linee guida da seguire sembrerebbero essere quelle di:

misure di sostegno sociale; spinta agli investimenti; necessità dei cittadini; rilancio dell’occupazione; maggiori tutele sia sociali che economiche.