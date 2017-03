Auguri Festa della Donna frasi, video, immagini, email, sms e iniziative Feste per Le Donne divertenti, simpatici, originali

Si festeggia mercoledì 8 marzo la Giornata Internazionale della Festa della donna. In Italia la Giornata internazionale della donna fu tenuta per la prima volta soltanto nel 1922. L’8 marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate avanti dalle donne riuscire ad ottenere tutti i diritti politici, economici e sociali di cui oggi godono. Le radici della celebrazione della giornata dedicata alle donne affondano nella manifestazione che il Partito Socialista americano organizzò il 28 febbraio 1909 per sostenere il diritto delle donne al voto. Nel 1910, il VIII Congresso socialista Internazionale proposte di istituire una giornata dedicata alle donne e l’anno successiivo, nel 1911, a New York la fabbrica Triangle andò a fuoco e quasi 150 donne persero la vita. Da allora le sollevazioni femministe si moltiplicarono in tutta Europa. Ma fu solo nel 1917, quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, che di decise di celebrare l’8 marzo la festa delle donne.

Frasi Auguri festa della Donna divertenti, simpatiche e originali

Il giorno della Festa della Donna può essere per tanti l’occasione giusta per inviare email, sms o classici biglietti di auguri che possono essere tradizionali e classici ma anche più divertenti, simpatici e originali capaci di strappare un sorriso. Se per molti può risultare abbastanza facile pensare a frasi divertenti da inviare alle donne della propria vita, per altri potrebbe risultare più complicato o potrebbe mancare l’ispirazione. Per avere spunti, proponiamo di seguito una serie di frasi simpatiche e originali da poter dedicare ad amiche, fidanzate, sorelle, mamme, mogli:

‘La donna è l'angelo della casa quando nessuno la contraddice’; ‘La donna è come un virus virtuale: quando meno te l'aspetti, arriva, si installa e si impossessa di tutte le tue risorse. Se provi a disinstallare, perderai qualcosa. Se non ci provi, perderai tutto’; ‘Correre dietro alle donne non fa male a nessuno: è prenderle che arreca danni. Ma tu sei il mio migliore danno amore mio. Auguri di buona Festa delle Donne’; ‘Auguri per la festa della donna e ricorda C'è un solo modo per attrarre una donna: essere te stesso. Oppure essere una scarpa. Buona Festa della donna’; ‘Sempre indaffarata a inseguire i tuoi sogni, le tue speranze e i tuoi progetti. Fermati un attimo e ascoltami mentre ti dico: auguri, donna stupenda’; ‘Dietro ad ogni uomo c'è sempre una donna ferma tre vetrine prima a guardare le scarpe. Questa è la nostra verità. Auguri amore mio bello’; ‘E poi Dio creò la donna e disse Và e complica la vita dell'uomo. Tanti auguri’; ‘Dicesi donna una persona capace di trovare un paio di calzini da uomo in un cassetto dove prima non c'erano. Per questo buon 8 marzo a tutte voi’.

Festa delle Donne auguri con video e immagini

Se siete alla ricerca di modi originali e simpatici per augurare buona festa della donna alla donna della propria vita, che si tratti di mogli, fidanzate, compagne, amiche, mamme, sorelle, potete scegliere anche di inviare tramite Whats app o Facebook auguri in immagini, anche animate, o video che si possono scegliere consultando siti web specifici come 123greetings.com, allindiaroundup.com, thephotosclub.co, o dreamstime.com, e it.anygator.com.

Festa della donna 2017 e iniziative

Tra le iniziative in programma per il giorno della Festa della Donna, a parte l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei delle grandi città italiane, segnaliamo a la manifestazione al Grattacielo Pirelli, ‘Non una di meno’, un corteo notturno in partenza proprio dal famoso Pirellone e promosso dai centri antiviolenza e associazioni per i diritti delle donne. Il corteo partirà dalle 18 da piazza Duca d’Aosta e terminerà in porta Venezia alle 21. Lo scopo della manifestazione è rivendicare il diritto alla protezione per coloro che rimangono vittime di violenza, ma anche il diritto all’aborto libero gratuito. Segnaliamo anche il concerto gratuito a Villa Reale in cui si esibiranno la violinista Alessandra Farro e del pianista Carlo Balzaretti. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.