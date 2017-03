Partite streaming ora Napoli Real Madrid e Lione Roma link, Rojadirecta, siti per vedere live gratis diretta

Ancora una settimana di grande spettacolo con il calcio continentale in cui sono in calendario le sfide Napoli Real Madrid e Lione Roma. Entrambe sono disponibili anche in streaming. E di interessante c'è appunto la possibilità di sfruttare più piattaforme per lo streaming italiano. Il tutto, precisiamo subito, rimanendo sempre nell'alveo della legalità ovvero senza fare riferimento a portali come Rojadirecta che trasmettono le immagini senza concessione. Eppure gli strumenti a disposizione sono tanti, anche se spesso non vengono presi in considerazione proprio perché non se non conosce l'effettiva esistenza per lo streaming delle sfide a livello comunitario.

Siti esteri per streaming Napoli Real Madrid e Lione Roma

Il satellite rimane una della scappatoie più interessante per lo streaming delle sfide delle due competizioni più popolari e seguite a livello calcistico nel vecchio continente. Ma non si tratta solo della ricezione delle immagini nel salotto di casa, ma di fare un tentativo per vedere in streaming le sfide sui siti delle stesse emittenti satellitari. Non tutti coloro che hanno acquistato i diritti replicano la stessa opportunità sul web ma perché non fare una prova per vedere di Napoli Real Madrid e Lione Roma in streaming anche con i Paesi Croazia con Hrvatska radiotelevizija, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation , Ecuador con RedTeleSistema, Finlandia con Yleisradio Oy, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí con Radiofonía Tileórasi, Honduras con Televicentro, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann?

Premium per lo streaming italiano di Napoli Real Madrid e Lione Roma

Per quanto riguarda lo streaming italiano di Napoli Real Madrid da Mac, smartphone e tablet e PC, le soluzioni in Italia passano da Mediaset attraverso il servizio Premium Play, fruibile dai soli abbonati. Più precisamente, la compatibilità del servizio è garantita su smartphone e tablet sia equipaggiati con sistema operativo Android e su iPhone e iPad. E ancora: PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Anche Sky ha una soluzione solo per abbonati per lo streaming italiano di Lione Roma. A cui però affianca Now TV per chi non è abbonato. In questo caso l'impegno di spesa richiesto è di 9,99 euro ma c'è una condizione preliminare assente fino allo scorso anno: la necessità di aver sottoscritto un ticket.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Napoli Real Madrid e Lione Roma

Ecco poi i siti dei bookmaker tra le possibilità per lo streaming di Napoli Real Madrid di oggi e di Lione Roma nella serata di giovedì. Si tratta infatti di una possibilità legale anche se presenta una serie di limitazioni. Non è sicuro che vengano proposti tutti le sfide in programma e può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque di essere attivi e costanti nelle puntate. In ogni caso si tratta di una chance da valutare per lo streaming che si aggiunge a quelle illustrate.