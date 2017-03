Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rajoy, Merkel, Hollande

Dal summit di Versailles tra Germania, Francia, Italia e Spagna, i leader dei quattro Paesi dicono sì ad un progetto di Comunità a due velocità, che distingua, stando a quanto emerso dalle ultime e ultimissime notizie, i Paesi che stanno crescendo e raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera più rapida, dai Paesi che, invece, procedono più lentamente. Dalle ultime affermazioni dei primi ministri presenti al summit francese è chiaramente emersa la volontà di definizione di impegni futuri della stessa Comunità, in cui si dovrà lavorare, collaborare e cooperare in maniera diversa rispetto a quanto fatto finora, per non mettere in difficoltà il futuro del progetto comunitario stesso. Questo nuovo progetto europeo potrebbe avere impatti diversi sulle questioni sociali del nostro Paese, comprese quelle novità per le pensioni che stano diventando sempre più centrali e allo stesso tempo fondamentali per dare una nuova spinta all’occupazione italiana, soprattutto giovanile.

Le ultime affermazioni del premier Rajoy e impatto su novità per le pensioni

Stando alle ultime affermazioni del premier spagnolo Rajoy, la Comunità dovrebbe guardare più lontano e la Spagna sostiene questo obiettivo, puntando ad una maggiore integrazione. Ci si chiede quali potranno essere le misure verso questa integrazione e, ipotizzando sistemi comuni, si potrebbe pensare a impatti positivi per le novità per le pensioni, considerando che in tutti gli altri Paesi comunitari, i sistemi pensionistici sono decisamente meno rigidi del nostro, dove da tempo ormai c’è un progetto di cambiamento profondo, che mira all’introduzione di importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, ma da sempre ostacolato dalla stessa Comunità.

Le ultime affermazioni della cancelliera Merkel e conseguenze su novità per le pensioni

Ferma la posizione della cancelliera Merkel sull’intenzione di dare vita ad una Comunità a due velocità, del resto la Germania è sempre stato il Paese che ha cercato di imporre quasi una sorta di differenziazione, essendo quello con le migliori performance. La Merkel ha chiaramente spiegato, come riportato dalle ultime e ultimissime notizie, che bisogna avere forza e coraggio di ammettere che esistono nella Comunità Paesi in grado di andare avanti più rapidamente rispetto ad altri, sottolineando la necessità di far ripartire l’intero sistema economico comunitario, dando nuova spinta a occupazione, sostenendo i bisogni dei cittadini. E questo potrebbe significare anche aprire a novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, nel nostro Paese, misure che permetterebbero, appunto, di dare nuova spinta al mercato del lavoro soprattutto per i più giovani.

Le ultime affermazioni del premier Hollande e impatto su novità per le pensioni

A sostenere la necessità di una nuova forma di cooperazione con Paesi che possano andare più veloci anche il presidente francese Hollande che ha chiaramente affermato, come confermano le ultime notizie, come sia importante dar vita ad una Comunità capace di crescere e raggiungere progresso sociale, stabilendo delle priorità, dalla sicurezza, soprattutto delle frontiere, a soluzioni per la questione immigrati e terrorismo, a misure per raggiungere una nuova crescita economica e occupazionale. Anche questa posizione potrebbe avere impatto positivo sulle novità per le pensioni in Italia: nonostante, infatti, finora sia stata la stessa Comunità a non essere favorevole all’introduzione di novità per le pensioni in Italia, per le spinte che si vorrebbero dare a crescita occupazionale e della produttività, nel nostro Paese le novità per le pensioni sarebbero quasi propedeutiche alla realizzazione di questi obiettivi.