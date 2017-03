Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 il programma esecutivo rilancia pensioni

L’attuale esecutivo rilancia su misure che potrebbero riportare l’Italia sulla strada delle crescita, rimanendo in carica fino alla naturale scadenza della legislatura nel 2018. Un percorso che sembra ripartire dai nuovi annunci riportati dalle ultime notizie reso note dal premier. Innanzitutto, ciò che sarebbe chiaramente emerso è la non volontà di andare ad elezioni politiche anticipate, condizione che contribuirebbe a minare quella fragile stabilità che comunque ora l’Italia sta vivendo, cancellando, al tempo stesso, la possibilità di definire nuovi provvedimenti che potrebbero rivelarsi decisamente importanti e positivi. Il programma annunciato dal premier si preannuncia piuttosto ambizioso e importante tra

questione occupazionale; spinta a nuovi investimenti per il lavoro; riduzione delle imposte sul lavoro, con due ipotesi al vaglio, taglio del cuneo contributivo per tutti o solo per neoassunti, magari under 30; questione del Sud; novità per le pensioni.

Questione occupazione e novità per le pensioni

Lo stretto collegamento esistente in Italia tra rilancio occupazionale, soprattutto giovanile, e novità per le pensioni è ormai ben noto: le regole pensionistiche attualmente in vigore, infatti, hanno allungato l’età pensionabile per tutti, senza alcuna distinzione tra categorie di persone e lavoratori, costringendo i lavoratori anziani a rimanere a lavoro sempre più a lungo e impedendo, di conseguenza, l’accesso al mondo del lavoro ai più giovani. Il premier è ben consapevole che per un rilancio dell’occupazione giovanile, che merita di essere rilanciata soprattutto alla luce delle ultime notizie sull’andamento negativo di occupazione e precariato dei più giovani che non solo vivono attualmente una condizione difficile ma che non vedono spiragli positivi per un loro futuro pensionistico, è necessario ripartire da novità per le pensioni ma che siano ben più importanti rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41 e strutturali.

Stando alle ultime notizie, sembra che le opportunità per andare avanti concretamente con ulteriori novità per le pensioni ci siano effettivamente, basti considerare la recente apertura da parte del responsabile dei tecnici ad una nuova analisi di fattibilità delle novità per le pensioni di quota 100, ma anche l’inserimento dell’introduzione del’assegno universale in tutti i programmi dei diversi schieramenti politici. Secondo il premier, bisognerebbe rilanciare una profonda e importante revisione della spesa pubblica, anche su alcune tipologie di pensioni com’era stato proposto, se necessario, in modo da recuperare tutti i soldi necessari per far tutto.

Ipotesi di novità per le pensioni da portare avanti e dubbi ancora da sciogliere

Ma ciò che ci si chiede è se una volta recuperati i soldi necessari si riuscirà finalmente a mettere in atto novità per le pensioni strutturali e universali per tutti e quali sarebbero queste novità per le pensioni? Gli annunci di modifiche pensionistiche sono, infatti, da sempre tantissimi, e, secondo le ultime notizie, ciò che innanzitutto bisognerebbe fare è capire se portare avanti novità per le pensioni o l’assegno universale o fare qualcosa che sia una via di mezzo. Le stime, infatti, riportano che per la novità per le pensioni di quota 100 servirebbero circa 7 miliardi, 5, invece, per la quota 41 per tutti, e circa 10 per l’assegno universale. Se si riuscissero a recuperare i soldi necessari, per esempio cancellando gli incentivi (inutilizzati) alle imprese, come del resto proposto, taglio che permetterebbe di recuperare circa 10 miliardi di euro, piuttosto che investirli unicamente nell’assegno universale, si potrebbe pensare di investirli parte (5 miliardi di euro) per l’avvio dell’assegno universale ma in via sperimentale e parte (altri 5 miliardi di euro) per l’avvio, sempre sperimentale, della quota 100.

Sembra, dunque, che dalle ultime notizie emerga il problema di capire se andare avanti con le novità per le pensioni o invece portare avanti solo azioni contro l'indigenza. Bisognerebbe poi decidere se andare avanti con il secondo momento di discussione e definizione di ulteriori novità per le pensioni, per cui sarebbe già stata programmata una nuova riunione per la metà di questo mese tra esecutivo e forze sociali, e che dovrebbero ripartire da una profonda revisione del calcolo contributivo.