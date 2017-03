Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 rilanciare le pensioni per emergenza demografica

Emergenza occupazionale ed emergenza demografica potrebbero essere risolte con novità per le pensioni in grado di rendere meno rigido l’attuale sistema previdenziale italiano: le ultime notizie decisamente negative non solo sull’andamento dell’occupazione, soprattutto giovanile, nel nostro Paese, ma anche su quello demografico impongono ormai la necessità di fare qualcosa. Se da tempo, infatti, si dice che bisogna agire con novità per le pensioni importanti e profonde per dare un’effettiva e concreta nuova spinta al mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani, ma non si è mai fatto nulla di concreto finora, sembra essere arrivato il momento di invertire la tendenza delle tante parole e dei pochi fatti.

Ultimi dati sull’emergenza demografica in Italia

Stando alle ultime notizie, infatti, non solo la disoccupazione giovanile tende ad aumentare, i più giovani ad abbandonare l’Italia e gli occupati in crescita sono, paradossalmente, gli over 50, ma anche la popolazione non cresce. In Italia si fanno, infatti, sempre meno figli e questo porta alla nascita di una vera e propria emergenza demografica, chiaramente risultato di una forte crisi economica che il nostro Paese non riesce ancora a superare. Secondo gli ultimi dati Istat, la popolazione italiana al primo gennaio 2017 ammonta a 60 milioni 579 mila residenti, 86 mila unità in meno rispetto all'anno precedente (-1,4 per mille) e le natalità si confermano in calo costante: le ultime notizie confermano, infatti, che è stato superato il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486 mila, da quello del 2016 con 474 mila. Si tratta di numeri che preannunciato una nuova crisi sociale, che secondo le previsione dovrebbe farsi sentire nel 2020: quella relativa al rischio dei pagamenti delle future pensioni. Se non ci sarà crescita economica e conseguente crescita demografica, le persone che andranno in pensione nel 2030 rischieranno di non avere alcuna pensione. E, sempre secondo le stime, se la tendenza continuerà ad essere questa, la situazione potrebbe migliorare solo nel lontanissimo 2060.



A questa situazione si aggiungono poi tutti quei giovani italiani, che sono migliaia, che decidono sempre più spesso di lasciare l’Italia alla volta di un Paese estero che sappia offrire migliori e maggiori opportunità lavorative e di realizzazione professionale. Da questo quadro decisamente negativo emergono urgenza e necessità di risolvere un’emergenza demografica che potrebbe passare anche dal rilancio delle novità per le pensioni, per permettere ai giovani di trovare una occupazione, avere un reddito, dare spinta a consumi, e quindi economica in generale, e avere la possibilità di fare figli.

Novità per le pensioni per rilancio di occupazione e natalità

Ecco, dunque, che le novità per le pensioni non servirebbero solo a dare nuova spinta all’occupazione, soprattutto giovanile, ma a rilanciare la natalità in Italia, meccanismi che permetterebbero di dare nuovamente vita a quel ciclo economico senza il quale le stesse pensioni, come sopra visto, sarebbero a rischio. Intervenendo, infatti, ora con importati novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che siano universali per tutti e strutturali si avrebbe la possibilità di:

rilanciare l’occupazione; rilanciare la natalità; tutelare le pensioni future; rilanciare l’economia in generale.

Sarebbe, dunque, possibile ottenere diversi risultati solo attraverso l’introduzione di novità per le pensioni che permettessero ai lavoratori più anziani di lasciare finalmente la propria occupazione, novità che, pensandoci bene, non sarebbero poi nemmeno così assurde come si vuole far pensare, considerando che il nostro sistema previdenziale è il più rigido dei Paesi comunitari e che in molti altri Paesi, come Francia e Germani, per esempio, si va in pensione molto prima (a 62 anni) che in Italia (soglia attualmente fissata a 66 anni e 7 mesi ma suscettibile di ulteriore rialzo a partire dal primo gennaio 2019).

Finora, per messi, se non anni, sono state proposte novità per le pensioni considerate tampone, come la staffetta, rivelatasi inefficace e un inutile spreco di soldi. E per molti seguiranno questa strada anche le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, certo meno costose della quota 100 e della quota 41 per tutti, ma decisamente poco vantaggiose e, per tanti, unicamente convenienti per gli istituti di credito. La necessità è quella di andare decisamente oltre queste soluzioni che non contribuiscono a dare nuova spinta al mercato del lavoro: l’urgenza di approvare novità per le pensioni importanti in grado di rivedere profondamente l’attuale sistema previdenziale sta, dunque, diventando decisamente sempre più evidente.