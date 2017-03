Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Mattarella, Nannicini, D'Alema

Negli ultimi giorni, il premier è tornato a rilanciare su un nuovo programma dell’attuale esecutivo da mettere in atto entro la fine della legislatura, senza andare al voto anticipato, per evitare di minare quella seppur fragile stabilità che comunque si è riusciti a creare in Italia dopo la caduta del precedente esecutivo. E le ultime notizie sulle intenzioni di lavoro del premier sono piuttosto interessanti. Ha, infatti, annunciato di voler occuparsi di lavoro, imposte, questione del Mezzogiorno, ma anche misure sociali e novità per le pensioni.

Le affermazioni del presidente Mattarella e impatto su novità per le pensioni

Misure sociali per sostenere la fascia di popolazione più debole e in difficoltà sono gli stessi provvedimenti di cui aveva già parlato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di insediamento, quando ha chiaramente detto di essere consapevole della condizione di vita di gran parte degli italiani, ribadendo la necessità di mettere a punto interventi in loro favore, per aiutare tutti a vivere dignitosamente e in maniera equa. In questo contesto potrebbero rientrare quelle novità per le pensioni, oggi più urgenti che mai alla luce delle ultime notizie su emergenza occupazionale ed emergenza demografica, cui lo stesso Mattarella darebbe appoggio, considerando che in questi ultimissimi giorni ha affermato di apprezzare fortemente quanto ha intenzione di portare avanti il premier in carica.

Le ultime affermazioni di Nannicini e conseguenze su novità per le pensioni

Nell’ambito del nuovo programma annunciato dall’esecutivo si inserisce anche l’appoggio all’idea di taglio delle imposte proposto dall’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, Tommaso Nannicini, ma anche il sostegno a novità per le pensioni di quota 100 e all’introduzione di quell’assegno universale già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Stando alle ultime affermazioni di Nannicini, però, il lavoro di squadra per definire nuovi interventi continua e ciò significa che potrebbero esserci anche novità per le pensioni positive e vantaggiose per tutti. In riferimento al piano di taglio delle imposte annunciate dal premier, tra taglio del cuneo contributivo per tutti (che costerebbe 2,5 miliardi di euro) o solo neoassunti, magari circoscritto agli under 30 per dare nuova spinta all’occupazione giovanile, Nannicini ha, in particolare, spiegato che il progetto dovrebbe essere quello di creare una dote decontributiva, per esempio per i primi 3 anni di lavoro a tempo indeterminato, che ogni lavoratore può portare con sé, da affiancare ad una riduzione dell'Irpef per le nuove generazioni, magari collegata al reddito e all'età, seguendo la logica del più si è giovani meno tasse si pagano.

Le ultime posizioni di Massimo D’Alema e conseguenze su novità per le pensioni

Anche Massimo D'Alema chiede che vengano portate avanti in maniera forte e concreta alcune misure prioritarie come misure contro l'indigenza, questione voucher e modifiche per la norma occupazionale e ius soli. Se l'esecutivo porterà avanti questi temi, D'Alema si sarebbe detto pronto a sostenerlo. Portare avanti misure contro l’indigenza potrebbe prevede anche discussioni sempre più approfondite su quell’assegno universale su cui, insieme al ritorno della novità per le pensioni di quota 100, si stanno concentrando tutte le ultime notizie. Come riportano le ultime, infatti, che tutti gli schieramenti politici abbiano aperto alla possibilità di dare il via all’assegno universale come forma di sostegno per chi rimane senza occupazione e non può ancora andare in pensione,