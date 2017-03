Auguri Festa della Donna frasi, video, immagini simpatici, originali, divertenti per fare gli auguri oltre le mimose

Anche per la Festa delle Donne c'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante possibilità offerte dal web per fare gli auguri.

Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con la Festa della Donna ed è già tempo di pensare ai modi migliori per fare gli auguri a tutte quelle che ci stanno vicine: mamme, compagne, amiche, sorelle. E anche in questa occasione non c'è bisogno di andare nel panico perché c'è la Rete con i suoi tanti siti creati per l'occasione o aggiornati ad hoc a suggerire le frasi più adatte. Quali sono allora quelle più originali e divertenti per strappare un sorriso e soprattutto per ricordare il significato di questa tradizionale ricorrenza? Quali frasi, video, immagini, foto per Facebook e WhatsApp, biglietti e cartoline sia per Festa delle Donne 2017? Il web, ripetiamo, è una miniera in cui trovare le soluzioni più adatte, come dimostriamo nei prossimi paragrafi.

Auguri Festa della Donna: alla ricerca delle migliori frasi

Basta consultare il sito pensieriparole.it per farsi un'idea della ricchezza di proposte in occasione della Festa della Donna. Nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni suggerite dagli stessi utenti, come le seguenti

A te Donna che non hai un lavoro, che fai di tutto per andare avanti con la famiglia, a te che hai subito violenza, a te che ti senti discriminata... non mollare mai, continua a lottare per il rispetto e per i tuoi diritti. Per voi donne, amiche, l'8 marzo non è una festa. È una giornata in cui si ricordano le conquiste sociali e politiche delle donne, un'occasione per rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze. Dobbiamo continuare a lottare per il rispetto delle donne.

Sul sito sms-pronti.com, le proposte non possono superare la lunghezza standard di 160 caratteri, così da poterle contenere in un'unica spedizione via cellulare:

Oggi abbiamo parlato di stelle. Se ora guardassi il cosmo potrei perdermi nell'illimitata abbondanza delle sue brillanti abitanti, ma non appena i miei occhi si staccano da esso solo una stella rimane nella mia immaginazione: Tu! L'astro più luminoso del mio cielo. Non smettere mai di splendere! Se il cielo adesso volasse via, non mi verrebbe la nostalgia perché l'azzurro degli occhi tuoi, per me, nonostante tutto resta sempre il più bel cielo che c'è.

Immagini simpatici, originali, divertenti per fare gli auguri oltre le mimose

E naturalmente, ci sono le tante card elettroniche, anche animate a mo' di video, da inviare a spedire a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti le donne reali e virtuali. Irrinunciabile fare un giro su carloneworld.it e cartoline.it, come al solito due delle piattaforme più attrezzate per fare gli auguri per la Festa della Donna. Il funzionamento di questo strumento è semplice e il servizio è completamente libero e gratuito. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali valide anche per questo periodo di feste e di passaggio dal vecchio al nuovo anno ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.

