Pensioni ultime notizie mini pensioni quota 100, quota 41 quattro differenti modelli di assegno universale

Le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 sembra siano in via di definizione ufficiale, traguardo che sarà raggiunto solo quando arriveranno i relativi Dpcm che ne sanciranno le regole di funzionamento ufficiali e attesi per la fine di questo mese. Nel frattempo, il dibattito sulla questione previdenziale e sulle ulteriori novità per le pensioni da sviluppare continua e le ultime notizie sono tornate a concentrarsi principalmente su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di uscita prima per tutti; novità per le pensioni con assegno universale.

Le diverse forme di assegno universale: le proposte

Proprio in merito all’assegno universale sono stati diversi i recentissimi interventi da parte di esponenti politici che sono tornati a rilanciare con forza sulla necessità di introduzione di questa misura sociale che, come ben sappiamo ormai, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari e per cui la stessa Comunità ha approvato una risoluzione per spingere ad una sua introduzione in quei soli Paesi in cui manca, e cioè Italia e Germania. Proposto già da tempo all’Istituto di Previdenza, da erogare, secondo quanto dall’ente previsto, in base al quoziente familiare, ad oggi, stando alle ultime notizie, vi sono diverse forme di assegno universale che si possono legare alle novità per le pensioni:

quella proposta dall’attuale maggioranza; quella proposta dal centrodestra; quella proposta dal movimento pentastellato; quella dedicata esclusivamente alle pensioni.

Cosa prevedono le diverse forme di assegno universale

La prima è quella proposta dall'attuale maggioranza, che prevede l’erogazione dell’assegno universale strettamente collegata alla ricerca attiva di una nuova occupazione attivamente o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione. Questa tipologia di assegno universale rappresenta solo uno dei modelli proposti come alternativa a quello presentato dal Movimento dei pentastellati di un assegno universale dato a tutti coloro che in tarda età si ritrovano senza occupazione e non possono ancora andare in pensione, perché ben lontani dal raggiungimento dei normali requisiti pensionistici richiesti attualmente.

La seconda forma di assegno universale di cui riportano le ultime e ultimissime notizie è quella che starebbe mettendo a punto il centro destra, che prevede l’erogazione dell’assegno universale fino ad una certa età, esattamente come previsto dall’attuale maggioranza, collegata alla ricerca attiva di un nuovi impiego lavorativo, e da una certa età in poi, quando sembrerebbe tardi e dunque difficile trovare un nuovi impiego, modulato come una sorta di scivolo, accompagnamento al raggiungimento della pensione finale.

La terza forma di assegno universale è quella proposta dal Movimento pente stellato, da erogare a tutti coloro che in tarda età si ritrovano senza occupazione e che sono ancora ben lontani dal maturare i requisiti necessari per andare in pensione. Stando alle ultime e ultimissime notizie, inoltre, il Movimento vorrebbe aumentare della stessa cifra anche le pensioni inferiori, come condizione di appartenenza al Paese, e in tal caso, dunque, l'importo dell’assegno universale sarebbe collegato a quello delle pensioni inferiori, cioè di 780 euro circa.

Infine, la quarta forma di assegno universale di cui si parla è quella proposta dal responsabile del Comitato ristretto per le novità per le pensioni, dedicata esclusivamente alle pensioni, ovvero all’erogazione di un trattamento pensionistico mensile dignitoso per tutti coloro che arrivati ad una certa età non riescono a raggiungere un importo che consenta di vivere, appunto, in maniera dignitosa, da una certa cifra in poi, dunque.