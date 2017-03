Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 troppi schieramenti nascondono illusioni

In vista di elezioni politiche anticipate, centrodestra e centrosinistra si stanno riorganizzando cercando di andare oltre scontri e tensioni interne agli stessi schieramenti e relative coalizioni, rilanciando importanti questioni, a partire dalle novità per le pensioni, inserite in una logica del consenso volta a riconquistare fiducia ed elettori. Si tratta, tuttavia, di rilanci di importanti questioni che potrebbero nascondere, ancora una volta, illusioni. Nel corso di mesi, infatti, si sono susseguiti annunci di misure fondamentali, comprese profonde novità per le pensioni che, una volta conclusi i periodi elettorali o al di fuori di essi, sono sempre rimaste solo parole mai trasformatesi in realtà, ancora. E la nuova tendenza sottolineata dalle ultime e ultimissime notizie sugli schieramenti politici che continuano a nascere potrebbe non essere poi così positiva per un concreto rilancio delle novità per le pensioni da trasformare in realtà.

Nuovi schieramenti politici e prospettive di ulteriore crescita

I numeri,infatti, in riferimento agli schieramenti politici continuano ad aumentare, tra frammentazione del centrosinistra, nascita di nuove forze sociali, tra gruppi e sottogruppi se ne contano ben 18 al Montecitorio e 19 a Palazzo Madama e solo nelle ultime settimane sono nati nuovi schieramenti come:

Movimento Democratico e Progressista dei fuoriusciti del centrosinistra; la Destra sovranista; Centristi per l'Europa; Campo progressista dell’ex sindaco di Milano; si è completata la trasformazione di Sel in Sinistra Italiana.

Si tratta di una frammentazione che potrebbe avere diversi esiti:o portare effettivamente alla realizzazione di ogni annuncio fatto, compresi quelli relativi alle diverse novità per le pensioni, proprio per dimostrare che qualcosa sta realmente cambiando e che l’attenzione si è effettivamente spostata sui bisogni reali dei cittadini; o continuare a portare ad un nulla di fatto, come del resto da mesi, se non da anni ormai, si fa. Sin dai tempi di insediamento dell’ex esecutivo, infatti, diversi schieramenti politici e lo stesso Dicastero dell’Occupazione non hanno fatto altro che annunciare l’arrivo di importanti cambiamenti, a partire da novità per le pensioni che non avrebbero dovuto più essere soluzioni tampone, come definite dal responsabile stesso del Dicastero dell’Occupazione, ma novità per le pensioni importanti e universali per tutti. Cambiamenti, ovviamente, ancora attesi a distanza di anni.

Importanza di novità per le pensioni per i diversi schieramenti politici

Ora, sono nuovamente mesi che i diversi schieramenti politici continuano ad annunciare novità per le pensioni tra:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; introduzione dell’assegno universale; revisione totale dell’attuale sistema previdenziale.

Si tratta di misure tanto annunciate quanto rimaste inattuate fino ad oggi, in parte perché troppo costose, considerando che per la quota 100 sono richiesti 7 miliardi di euro, circa, per la quota 41 per tutti circa 5 miliardi di euro, che salgono a 10 per l’assegno universale, in parte perché, ad eccezione dell’assegno universale, le stesse novità per le pensioni che sarebbero fondamentali per rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile, non sono sostenute dalla Comunità che, al tempo stesso, chiede che venga data nuova spinta all’occupazione. Ora, il fatto che le novità per le pensioni, insieme all’assegno universale, siano tornate centrali negli interessi dei diversi schieramenti politici potrebbe essere certamente positivo e importante ma ciò cui bisognerebbe prestare attenzione è che non vengano nuovamente dimenticate e ancora una volta restino mere parole una volta conquistato un determinato peso politico. Bisognerà, dunque, capire se si riusciranno a portare avanti tutte le novità per le pensioni, insieme alle altre misure, annunciate.