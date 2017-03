Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il falso problema comunitario

Si continua ad andare avanti con discussioni e dibattiti sulle novità per le pensioni, tanto per definire finalmente i decreti attuativi ufficiali che dovranno stabilire le regole di funzionamento delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, quanto per l’avvio di quel secondo momento di impegno su ulteriori novità per le pensioni, per cui esecutivo e forze sociali avrebbero già programmato una nuova riunione per la metà di questo mese di marzo. Apparentemente, dunque, sembra essere sempre forte la volontà del nostro esecutivo di introdurre con novità per le pensioni per rivedere le attuali norme pensionistiche, troppo rigide e a volte impossibili da osservare soprattutto per alcune categorie di lavoratori. E sembrerebbe che questa volontà di cambiamento venga ostacolata da una Comunità che da sempre si dice non favorevole all’attuazione di novità per le pensioni nel nostro Paese.

Il falso problema comunitario per l’attuazione di novità per le pensioni

In realtà, la posizione della Comunità è un falso problema: è vero che la Comunità stessa ha sempre dichiarato di non appoggiare novità per le pensioni le pensioni nel nostro Paese, ma è altrettanto vero che ha invitato più volte la nostra nazione ad introdurre l'assegno universale, considerando che si tratta di una misura sociale in vigore giù in quasi tutti gli altri Paesi comunitari ad eccezione, secondo quanto riportano le ultime notizie, del nostro Paese e della Grecia, e ha anche dato, tramite fondo di solidarietà, 21 miliardi di euro per l’attuazione di misure di sostegno e aiuti per i cittadini, tra cui dovrebbe rientrare lo stesso assegno universale e si sa bene quanto quest’ultimo sia particolarmente collegato alle novità per le pensioni.

Ma non solo: come è stato spiegato da importanti esponenti con ruoli esecutivi, come riportato dalle ultime notizie e ultimissime, considerando che la stessa Comunità spinge per un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, nel nostro Paese, basterebbe dimostrare come novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti siano vantaggiose e convenienti per convincerla a sostenerle. Con l’introduzione di novità per le pensioni proprio come quota 100 o quota 41 per tutti infatti si riuscirebbe a:

attivare il turn over per il ricambio generazionale a lavoro; rilanciare l’occupazione giovanile; dare nuova spinta alla produttività; dare nuova spinta ai consumi.

Ruolo della Comunità, posizioni dei singoli esponenti politici italiani e impatto su novità per le pensioni

Da quanto si può ben notare, dunque, è chiaro come una volta dimostrati vantaggi e convenienze dell’introduzione di novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, la Comunità non dovrebbe rappresentare più un ostacolo all’attuazione delle stesse novità per le pensioni, soprattutto perché ben si noterebbe come i vantaggi presentati rappresentano proprio gli stessi obiettivi richiesti dalla Comunità al nostro Paese, vale a dire spinta all’occupazione, come già detto, insieme a rilancio del ciclo economico, che si attiverebbe proprio con il ricambio generazionale a lavoro. Se, però, poi gli stessi esponenti politici del nostro Paese perdono credibilità nei confronti della Comunità stessa, è chiaro che la situazione, in generale e in particolare per le novità per le pensioni, continua ad essere complessa e difficile. E il riferimento è soprattutto ai casi di abusi sui rimborsi parlamentari dei partiti che non credono più nel progetto comunitario e di alcuni deputati italiani: coinvolti alcuni esponenti pentastellati, di Forza Italia