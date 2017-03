Studi di settore 2017: come funzionano e cosa cambia. Per chi rimangono, chi è escluso e nuovi controlli evasione fiscale

Via gli studi di settore, dentro gli indici di affidabilità 2017. L'obiettivo è di raggiungere maggiore trasparenza e semplificazione degli adempimenti, dall'accertamento presuntivo all'affidabilità del contribuente. Ai nuovi indici sintetici di affidabilità sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti. I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima che tiene conto dell'andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali. Destinato allora a sparire Gerico, il software che consente l'utilizzo degli studi di settore ai contribuenti e agli intermediari abilitati. Gerico è l'acronimo di gestione ricavi e compensi. Il programma, che viene aggiornato tutti gli anni dall'Agenzia delle entrate, permette di elaborare la posizione del contribuente sulla base dell'ultima revisione degli studi di settore. È utilizzato per analizzare la coerenza economica e la congruità delle dichiarazioni fiscali delle attività professionali e delle aziende. Indicando i dati strutturali e contabili dell'attività il software elabora un ricavo presunto e un margine di oscillazione.

Studi di settore 2017: come funzionano e cosa cambia

L'Indice sintetico di affidabilità rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base appunto di una serie di indicatori di affidabilità su una scala da 1 a 10 e di anomalia su una scala da 1 a 5. Ecco poi gli indicatori di normalità economica: finora utilizzati per la stima dei ricavi e dei compensi diventano indicatori elementari per il calcolo del livello di affidabilità. In questo contesto si stimano i ricavi e compensi, il valore aggiunto e il reddito. Tra le novità c'è la stima del modello di regressione su dati panel, 8 anni invece di 1, che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise. Da segnalare il nuovo metodo di definizione dei modelli organizzativi: riduzione del numero, più stabilità nel tempo e assegnazione più robusta del contribuente al cluster.

Tra i cambiamenti non più una regressione per ogni cluster ma una sola in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative. Occorre poi indicare la stima dei ricavi e dei compensi e del valore aggiunto per addetto con utilizzo di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica. Il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali. I risultati sono personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima. Infine, le coordinate seguite sono quelle della semplificazione dei modelli con la riduzione delle informazioni presenti nel modello dati.