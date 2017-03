Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Comi, Agea, Tajani

La Comunità e le sue politiche austere hanno finora bloccato qualsiasi possibilità di attuazione di novità per le pensioni importanti nel nostro Paese, sottolineandone i costi eccessivi a fronte di budget ridotti e conti pubblici decisamente in crisi. Eppure, come confermano le ultime notizie, basterebbe, come spiegano del resto da tempo diversi autorevoli esponenti politici e lo stesso presidente dell’Istituto di Previdenza italiano, dimostrare quanto vantaggiose potrebbero rivelarsi profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, sia da un punto di vista di rilancio occupazionale, e quindi economico, sia da un punto di vista di risparmi che si potrebbero ottenere, seppur nel lungo periodo, per convincere la Comunità della convenienza di novità per le pensioni nel nostro Paese. Ma si tratta di una dimostrazione che perde decisamente di valore se poi sono proprio gli stessi esponenti istituzionali a perdere credibilità davanti alla stessa Comunità. E le ultime notizie sulla questione dei rimborsi ai parlamentari ne sono una conferma.

Le ultime posizioni di Comi e conseguenze su novità per le pensioni

Coinvolta nei casi di abusi sui rimborsi parlamentari dei partiti che stanno cercando di prendere le distanze dall’attuale modello comunitario e di alcuni deputati Lara Comi di Forza Italia, che deve restituire 126 mila euro per l’assunzione della madre come assistente stipendiata dall'istituzione. Nonostante le ultime notizie sul suo coinvolgimento in questa vicenda, continuerà ad essere vicecapogruppo dei popolari ma è chiaro che la sua posizione minerà la credibilità dell’interno gruppo che internamente fa capo a quella Forza Italia che solo pochi giorni fa ha rilanciato sulla definizione di un programma politico tutto concentrato sul sociale. In vista di un nuovo voto, infatti, il leader di Forza Italia ha chiaramente annunciato misure volte al sostegno sociale, come aiuti alle persone più indigenti, introduzione dell’assegno universale collegato alla ricerca di un nuovo impiego (come proposto dallo stesso ex premier), aumento delle pensioni più basse. Annunci che ad oggi potrebbero risultare, però, solo misure di una campagna elettorale. Poco credibili.

Le ultime posizioni di Agea e conseguenze su novità per le pensioni

La questione degli abusi sui rimborsi parlamentari, stando a quanto riportano le ultime notizie, coinvolge anche l’eurodeputate pentastellata Laura Agea: le indagini riguarderebbero un suo collaboratore locale, pagato con soldi del Parlamento, imprenditore impegnato in diverse attività, sul quale vi sono diversi dubbi di una reale collaborazione con la deputata. Nonostante si sia detta disponibile a collaborare per le verifiche in corso, l’a vicenda non ha chiaramente risparmiato polemiche e critiche nei confronti dei pentastellati accusati doppia morale, di essere pronti a criticare gli altri schieramenti politici per gli scandali in cui sono coinvolti, di essere pronti a continuare a rilanciare su una totale cancellazione delle pensioni elevate degli alti esponenti istituzionali, ma, allo stesso tempo, di essere coinvolti essi stessi in scandali e abusi di soldi.

Le posizioni di Tajani e impatto su novità per le pensioni

Certamente, sulla scia di quanto avviato dall'ex presidente del Parlamento, anche il nuovo presidente Antonio Tajani poterà avanti indagini e controlli sempre più profondi per verificare la correttezza dei bilanci dei gruppi politici. E in virtù dei suoi valori che mettono al centro degli interessi, tra gli altri, l’uguaglianza sociale, è certo che si continuerà sulla strada di un monitoraggio costante su tutti. La nomina di Antonio Tajani nuovo presidente del Parlamento comunitario potrebbe essere davvero importante per la ripresa di lavori sulle novità per le pensioni più profonde, considerando la sua posizione meno rigida sulla questione della tenuta dei conti, che da sempre sono nel mirino dei controlli della Comunità.

Per mesi si è cercato di far capire alla Comunità come il nostro sistema pensionistico essendo il più rigido tra gli altri dei Paese comunitari, come confermato dalle ultime notizie, meriterebbe di essere rivisto, e proprio Tajani potrebbe essere la persona giusta per avviare una strada di grande cambiamento per le pensioni nel nostro Paese, partendo da politiche comunitarie meno rigide che aprirebbero nuove possibilità di attuazione di novità per le pensioni.

Tajani sarebbe la persona giusta in tal senso anche per decisioni concrete già prese da lui stesso in tema di pensioni: stando, infatti, alle ultime e ultimissime notizie, Tajani avrebbe già rinunciato ad una indennità di circa 13 mila euro al mese per tre anni, per una cifra complessiva di 468 mila euro, decisione che dimostra chiaramente la sua ferma posizione nel voler garantire uguaglianza sociale tra tutti, vista la rinuncia ad una bella somma proprio considerando le difficili condizioni economiche in cui sono costretti a vivere oggi gran parte dei cittadini.