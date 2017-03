Rinnovo contratti statali e forze dell'ordine: prime scadenze e date per aumento stipendio e regole 2017

Prosegue con molta gradualità la partita del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici e delle forze dell'ordine. Nonostante l'intesa di massima sia stata raggiunta, le prime riunioni tra maggioranza e forze sociali siano andate in porto e quantificato l'impatto di una manovra che coinvolge circa 3,2 milioni di statali, la cui busta paga è congelata da quasi otto anni, il 2017 è iniziato nel segno della lentezza. Eppure il principale nodo, quello relativo all'importo base dell'aumento, pari a 85 euro in media al mese da destinare ai reddito medio-bassi, è stato sciolto. In realtà, le carte in tavola sono destinate a cambiare, anche e soprattutto in relazione all'entità del surplus in busta e paga, ai destinatari del ritocco e alle modalità di distribuzione dei 5 miliardi di euro di spesa messi in conto.

Rinnovo contratti statali: scadenze e date

In attesa delle prossime riunioni con le forze sociali, ci sono alcune scadenze da cui non si scappa. Come quelle relative alla calendarizzazione del nuovo Testo unico del pubblico impiego. In ballo, si ricorda, ci sono anche il riordino delle carriere delle forze dell'ordine, i licenziamenti disciplinari e i provvedimento per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione. Insomma, un lungo pacchetto di norme che riguarda anche il personale dell'amministrazione dello Stato. A ogni modo, nonostante il Testo unico del pubblico impiego sia stato regolarmente assegnato alle quattro commissioni di Camera e Senato (Affari costituzionali del Senato e Lavoro, Bilancio e per la Semplificazione della Camera), la tabella di marcia di lavori non è stata ancora fissata. E si tratta di un immobilismo che, a catena, si ripercuote anche sulla questione dell'aumento dello stipendio degli statali.

Stando a quanto si apprende, l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana, esattamente dal 14 marzo in poi. E poi occorrerà fare comunque in fretta perché dopo aver già incassato la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, entro il 29 aprile il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata dovranno fornire i loro pareri e sempre entro la stessa data occorre raggiungere l'accordo con la Conferenza Stato-Regioni. Il tutto con l'attenzione puntata sulla definizione del prossimo Documento di economia e finanza della manovra di fine anno, altri appuntamento di rilievo per la pubblica amministrazione e per il budget da destinare al rinnovo del contratto degli statali. Anche perché la maggioranza sta pensando anche ad altri provvedimenti costosi. Un taglio del cuneo contributivo per tutti, oppure focalizzato sui neoassunti, magari circoscrivendo agli under 30 la fascia di età per aggredire la disoccupazione giovanile. È questa la doppia ipotesi allo studio in vista del varo del Def, che conterrà le prime indicazioni sulla riduzione del costo del lavoro ancora tra i più alti d'Europa. Ma intanto ci sarà da varare il Documento di economia e finanza e solo dopo si entrerà nel vivo dell'annunciato taglio delle tasse e del rinnovo del contratto degli statali.