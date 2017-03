Juventus Milan live gratis streaming come e dove vedere

Juventus Milan avrà tanti spunti di riflessione. Uno di quelli maggiori riguarda proprio il tecnico dei bianconeri che venne licenziato da un Milan che iniziava proprio in quegli anni il suo lento, ma inesorabile declino, dopo una sconfitta con il Sassuolo. Eppure lo stesso Allegri aveva vinto l’ultimo tricolore che troneggia nella bacheca rossonera sfiorandone un altro, quello delle polemiche per un gol fantasma di Sulley Muntari proprio contro la Juventus.

Passato e presente si incrociano, mentre il futuro per Allegri è ancora un’incognita. Ma sarà il tempo, come sempre galantuomo, a svelare quale sarà la prossima sfida sportiva del tecnico livornese. Come e dove vedere live gratis in streaming Juventus Milan lo scoprirete leggendo questo articolo.

Juventus Milan spazio a Marchisio

Allegri sta meditando un leggero turnover rispetto alla squadra che ha schierato nella gara contro l’Udinese. Spazio dunque a Marchisio al quale il tecnico livornese dovrebbe cedere le chiavi della regia del gioco bianconero e al solito poker di attaccanti con una piccola variante dovuta alla squalifica di Cuadrado. Al suo posto scenderà in campo con la maglia da titolare il giovane croato Marko Pjaca che avrà l’occasione di mettere i mostra la sua classe in una vetrina prestigiosa.

Juventus Milan ottimismo per Suso

Cauto ottimismo per Suso. Vincenzo Montella potrebbe riuscire ad averlo a disposizione in extremis in vista della sfida contro la Juventus. Lo spagnolo era uscito al trentacinquesimo minuto nella sfida contro il Chievo a causa di un fastidio muscolare. La decisione potrà però essere presa solo a poche ore prima dell’inizio della partita rispettando anche i pareri dei medici che si esprimeranno sulle condizioni dell’ala destro.

Se non dovesse farcela Montella potrebbe schierare Ocampos al suo posto. Bacca, forte della doppietta (oltre a un rigore sbagliato) della gara con il Chievo sarà l’osservato speciale della difesa bianconera. Il colombiano sta attraversando un buon momento di forma e non intende fermarsi proprio sul più bello.

A chiudere il tridente offensivo un altro spagnolo che si è subito ambientato nella Milano rossonera e sta legittimando a suon di prestazioni il suo arrivo. Si tratta di Deulofeu. Gara speciale che per Manuel Locatelli, regista classe 1998 che proprio nella gara di andata decise con un grande gol la gara di andata presentando quindi nel migliore dei modi il suo biglietto da visita.

Dove e come vedere Juventus Milan in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo come vedere Juventus Milan, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su dove vedere i novanta minuti dello Stadium. Anche Juventus Milan potrà essere vista in diretta live gratis streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

