Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Sacchi, Renzi, Nannicini

Al Lingotto, che si terrà da venerdì 10 a domenica 12, l'ex premier ed ex segretario del centrosinistra, Matteo Renzi, si prepara a rilanciare su un programma che potrebbe divenare ambizioso, e importante, in vista di un nuovo voto che, stando alle ultime e ultimissime notizie, potrebbe tenersi effettivamente alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, cioè nel 2018. Queste le ipotesi che da giorni circolano, all'indomani delle ultime dichiarazioni dell'attuale premier e che sembrano essere state ben comprese dallo stesso ex premier che sarebbe tornato a dargli grande appoggio. A Torino, in questo week end, in occasione del Lingotto, si riuniranno tutti i sostenitori dell'ex premier ed ex segretario del centrosinistra insieme a personalità che dovranno discutere di temi e questioni importanti che potrebbero essere inserite nel suo programma.

Le ultime posizioni di Sacchi e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i coordinatori anche Stefano Sacchi, Presidente dell'Inapp (Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, ex Isfol), che guiderà il tavolo per la definizione di misure di sostegni e aiuti sociali per i più bisognosi e indigenti e di novità per le pensioni. Tra i temi che, secondo quanto riportano le ultime notizie, saranno infatti affrontati al Lingotto, assegno universale collegato alla ricerca di una nuova occupazione, che si inserisce chiaramente tra le novità perle pensioni da tempo in discussione, promozione di nuovi provvedimenti di sostegno sociale, a misure a sostegno della crescita economica e occupazionale, a partire dal Mezzogiorno. E si sa che la crescita occupazionale nel nostro Paese non può prescindere dall’approvazione di importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti.

Le recenti affermazioni di Renzi e impatto su novità per le pensioni

Dopo aver affermato in questi ultimissimi giorni di essere pronto a sostenere l’attuale esecutivo fino alla naturale scadenza della legislatura nel 2018,l’ex premier Renzi, avviato alle primarie del centrosinistra, già da qualche settimana ha annunciato, sul suo nuovo blog, le sue prossime intenzioni di lavoro, rendendo noto di essere pronto a portare avanti misure come:

taglio dell’Irpef; revisione delle alte pensioni degli alti esponenti istituzionali; green economy; assegno universale strettamente collegato alla ricerca di una nuova occupazione o all’adesione a progetti di formazione.

Si tratta di provvedimenti su cui, si spera, non si faccia, ancora una volta, un passo indietro o che siano stati annunciati solo ed esclusivamente per conquistare consensi in vista delle primarie del centrosinistra e di nuove elezioni, anche se dovrebbe essere piuttosto difficile che tutto sia indirizzato in questa direzione, considerando che a Renzi serve riconquistare credibilità e fiducia da parte dei cittadini e se ogni annuncio fatto svanisse, restando esclusivamente mera teoria, sarebbe la volta buona per una sua definitiva uscita dalla scena politica italiana.

Le ultime affermazioni di Nanninici e conseguenze per novità per le pensioni

A portare avanti i lavori di definizione delle misure che l’ex premier vorrebbe attuare, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, Tommaso Nannicini, da sempre molto vicino all’ex segretario e che si impegnerà nel portare avanti i diversi tavoli tematici insieme all’attuale responsabile economico. E c’è da aspettarsi di poter effettivamente arrivare a qualcosa di concreto, anche in merito alle novità per le pensioni, considerando che Nannicini è colui che ha avviato le trattative per la definizione degli accordi con gli istituti di credito per l’attuale novità per le pensioni di mini pensione e non solo. Tra l’altro, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, proprio Nannicini starebbe dando una mano anche all’esecutivo sulle questioni economiche e fiscali.