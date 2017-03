Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni all'evento del Lingotto di Torino

Cosa aspettarsi dall’evento del Lingotto del week end, ultime notizie su temi in discussione e prospettive per novità per le pensioni

Si preannuncia decisamente interessante l’evento del Lingotto in programma questo week end a Torino, occasione durante la quale molto probabilmente l’ex premier e segretario del centrosinistra parlerà delle sue future intenzioni, delle misure che ha intenzione di rilanciare e portare avanti, per far ripartire il nostro Paese, per riuscire a riconquistare consensi e fiducia da parte dei cittadini.

Temi in discussione all’evento del Lingotto di Torino

Sono diversi i temi che sono stati annunciati per l’evento del Lingotto, tra cui:

capitale umano, scuola, università e ricerca; istituzioni e pubblica amministrazione; novità per dare spinta all’economia e per il fisco; crescita del Mezzogiorno: misure di sostegno sociale e aiuti per i più indigenti; assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o all’adesione di corsi di formazione.

E sarà proprio l’evento del Lingotto l’occasione in cui, forze, si capirà cosa si vorrà effettivamente fare. Si è parlato finora, infatti, di taglio di imposte e assegno universale ma, in riferimento alle novità per le pensioni, bisognerà capire se si parlerà anche delle novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un secondo momento di analisi voluto dallo stesso ex consigliere economico di Palazzo Chigi e che dovrebbero in parte rivedere i meccanismi cardine del sistema pensionistico in essere o aprire ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, cui sembrerebbe aver aperto anche l’attuale responsabile dei tecnici.

Misure di assistenza e assegno universale collegato all’occupazione

Del resto, è lo stesso ex responsabile economico di Palazzo Chigi che si occuperà, stando a quanto riportano le ultime notizie, di portare avanti i tavoli tematici annunciati dall’ex premier, uno dei quali totalmente dedicato alle misure assistenziali e di sostegno dei più indigenti. In questo quadro, le ultime notizie inseriscono il nuovo assegno universale che sarebbe stato annunciato dall’ex premier, misura di sostegno che non si occuperà della mera erogazione di denaro in cambio di nulla ma che sarà strettamente collegato all’impegno da parte del cittadino nella ricerca attiva di un nuovo impiego o all’adesione ad un progetto o corso di formazione professionale, al fine di una sua reintroduzione nel mondo lavorativo.

Secondo l'ex segretario del centrosinistra, infatti, non bisogna procedere solo con erogazione di denaro che consentirebbe anche di non far nulla, ma bisogna ridare dignità alla persona attraverso un lavoro e non uno stipendio. E si tratta di una idea che sembra piacere a molti, compreso quello stesso centrodestra che forse mai ha condiviso una proposta dell’ex premier. Bisognerà vedere se accanto a questa misura, saranno portare avanti novità per le pensioni, importanti, che sembrerebbero essere state già annunciate, come la quota 100, per cui dovrebbe essere avviata una nuova analisi per quantificarne nuovamente i costi, o la quota 41 per tutti, che finalmente risolverebbe i problemi di determinate categorie di lavoratori, come coloro che hanno iniziato a lavorare sin da giovanissimi, nati dall’entrata in vigore dell’attuale norme previdenziale.