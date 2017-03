Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 per fare più figli e salvare le pensioni

Diventa sempre più difficile fare figli se si vive in condizioni economiche difficili e così sono tantissime le coppie italiane che vi rinunciano. Le ultime notizie sono chiare: il calo demografico è accompagnato da un tasso di disoccupazione sempre più alto tra i giovani e da un crollo della fiducia degli italiani. La ricetta per tornare al benessere sarebbe mettere a punto incentivi per sostenere le nascite, cercare di riportare in Italia quelle condizioni economiche agevoli per fare figli e assicurare una vita migliore per tutti, portare, dunque, ad un aumento della popolazione che si tradurrebbe nuova spinta alla produttività e in tutele per le pensioni future. Senza figli oggi e senza lavoro per i giovani si oggi saranno a rischio le pensioni di domani. Si tratterebbe di creare una spirale di azioni positive, innescate l’una dall’altra, facendo figli, aumentando i consumi, e quindi il Pil, creando nuove possibilità occupazionali per i più giovani, che darebbero nuova spinta a produttività ed economica in generale.

E alla base di tutto, potrebbero esserci proprio quelle novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che permetterebbero di avviare un ricambio generazionale a lavoro tra impiegati più anziani che lascerebbero anzitempo la propria occupazione e i più giovani che potrebbero più facilmente entrare nel mondo del lavoro. In ogni caso, vi sarebbero stimoli al consumo, tanto per i pensionati a riposo, quanto per i giovani che avrebbero finalmente uno stipendio mensile da poter usare.

Ultimi dati Istat su situazione demografica

Stando alle ultime notizie Istat, solo nell'ultimo anno:

vi sono 86mila italiani in meno; gli over 65 superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale (11,7 milioni nel 2007, pari al 20,1%); la natalità nel 2016 si è fermata a 1,34 figli per donna, dagli 1,35 del 2015; il saldo migratorio estero è stato di +135mila.

Le ultime notizie Istat, inoltre, chiariscono che la popolazione italiana al primo gennaio 2017 conta 60 milioni 579 mila residenti, 86 mila unità in meno rispetto all'anno precedente (-1,4 per mille). E’ chiaro come questi numeri preannunciano una nuova crisi fortemente legata al rischio del pagamento delle future pensioni, perché se non ci sarà crescita economica e conseguente crescita demografica, le persone che andranno in pensione nel 2030 rischiano di non percepire alcuna pensione. Questa situazione potrebbe essere invertita con l’approvazione di novità per le pensioni che siano, però, strutturali e ben più profonde delle attuali mini pensioni e quota 41.

Le novità per le pensioni importanti per dare nuova spinta all’occupazione

Stiamo parlando di novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, che potrebbero essere affiancate da una totale revisione delle attuali regole che collegano l’età pensionabile alle speranze di vita. Questi meccanismo permetterebbero ai lavoratori più anziani di lasciare anzitempo la propria occupazione, lasciando, allo stesso tempo, posti di lavoro liberi in cui impiegare i più giovani, oggi magari disoccupati, che, a loro volta, darebbero nuova spinta a produttività, consumi ed economica in generale, e permetterebbero di poter pagare le pensioni future. Si tratterebbe, inoltre, di novità che permetterebbero agli stessi giovani oggi magari in crisi di avere una sicurezza economica tale da permettere di fare più figli e contribuire all’aumento demografico di un Paese che sembra andare sempre più alla deriva.