Juventus Milan streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Si va progressivamente verso il rush finale del campionato italiano e di conseguenza aumentano i modi per vedere le sfide in streaming italiano, compresa l'attesissima Juventus Milan. Rispetto a inizio stagione sono moltiplicate sia le piattaforme a cui fare riferimento per lo streaming e sia la stessa qualità delle visione delle immagini, senza tenere conto di strade illecite come quella di Rojadirecta. Se in prima fila c'è Premium che ha dalla sua diritti per il live streaming, altre soluzioni utili passano anche dalle piattaforme dei bookmaker e dai portali delle emittenti satellitari che replicano la trasmissione anche sui rispettivi siti web. In ogni caso è indispensabile far presente come non sia affatto detto che il passaggio sia automatico e in entrambi i casi esistono limiti e condizioni ben precise per lo streaming di Juventus Milan.

Siti esteri per streaming Juventus Milan

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire e probabilmente lo saranno fino alla fine della stagione, tuttavia lo streaming di Juventus Milan attraverso i siti delle emittenti satellitari rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome a cui fare riferimento? In Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Cina con China Central Television, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Ecuador con RedTeleSistema, in Finlandia con Yleisradio Oy, in Georgia con Georgia Public Broadcasting, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen. Non tutti i siti web, è bene specificare, trasmettono le immagini in live streming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Premium per lo streaming italiano di Juventus Milan

Ovviamente tra i siti web da consultare per vedere Juventus Milan in streaming italiano ci sono quelli messi a disposizione da Sky e Mediaset, legittimi detentori alla gestione delle immagini. La prima delle due ha creato la piattaforma Now, raggiungibile sul sito web dedicato, attraverso cui vedere le sfide a cui si è interessati. La compatibilità è totale e il punto di forza sta nella non indispensabilità della sottoscrizione di un abbonamento con Sky. Il costo di una singola sfida è di 9,99 euro. Il funzionamento è simile con Premium Play, anch'essa dotata di un sito web tutto suo al quale collegarsi, ma la fruizione è limitata ai soli abbonati a Premium.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Juventus Milan

Infine, è possibile tentare di vedere Juventus Milan e più in generale le principali sfide del campionato italiano attraverso i siti dei bookmaker. Per vedere le sfide in streaming live può essere richiesto di disporre di un conto aperto ed essere attivi nelle giocate. Alcuni siti non trasmettono il live web dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri, ma per vedere Juventus Milan vale la pena provare perché le possibilità di collegamento con lo Juventus Stadium sono verosimilmente elevate.