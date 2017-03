Iliad: nuovo operatore cellulari. Offerte, tariffe prezzi e condizioni a confronto con Vodafone, Tim, 3 Italia, Wind

Un nuovo operatore telefonico pronto a sbarcare sul mercato italiano a partire dal prossimo mese di novembre, o comunque tra le fine del 2017 e l’inizio del 2018, per fare concorrenza agli ormai tanto acclamati Vodafone, Tim, Wind e Tre Italia. Si chiama Iliad e stando alle prime indiscrezioni dovrebbe prevedere costi e tariffe davvero low cost, pronte a dare battaglia alle attuali offerte e promozioni dei vigenti operatoti telefonici italiani.

Chi è Iliad e cosa propone

Il gruppo francese Iliad, proprietario dei brand Free e Free Mobile, fa capo a Xavier Niel, imprenditore fino ad un mese fa era azionista di Telecom, si prepara a diventare, dunque, il quarto operatore telefonico italiano con spazio nel 4Gma pronta a lanciare offerte davvero competitive. L'operatore mobile ha raggiunto in Francia i 12,7 milioni di clienti, con una quota di mercato sul 18%; la copertura del gestore mobile ha raggiunto, inoltre, l’89% per quanto riguarda la rete 3G mentre per il 4G la percentuale arriva al 76% della popolazione. E dalle ultime notizie rese note sembra stia crescendo anche la sua quota di mercato nella telefonia fissa.

Stando a quanto reso noto dalla stessa compagnia francese, in Italia un piano dati 4G a 20 GB per smartphone ha un prezzo medio di 40 euro al mese, mentre in Francia Free a 19,99 euro al mese propone ben 50 GB. E’ facile, dunque, comprendere quale sarà la differenza di prezzi tra gli operatori italiani e quello francese. L'azienda, nata 5 anni fa come operatore low cost, nel 2016 ha chiuso in miglioramento i conti rispetto all'anno precedente, con un utile netto in crescita di oltre il 20% a 403 milioni di euro, con ricavi letteralmente balzati a più di 4,7 miliardi di euro (+7%).

Obiettivi di Iliad in Italia

L’operatore francese, che punta a conquistare, come annunciato dal suo stesso patron, il 10% del mercato complessivo in Italia, sarà, dunque, piuttosto concorrenziale nei prezzi e chissà che non si tratti di una spinta al ribasso anche per le proposte dei piani telefonici proposti dagli altri operatori Vodafone, Tim, Wind e 3Italia. Xavier Niel ha chiaramente spiegato che per il gruppo francese il mercato italiano rappresenta un'occasione unica e sarebbe lecito aspettarsi grandi offerte. Prima ancora del suo debutto ufficiale sul mercato italiano, l’annuncio stesso dell’arrivo del nuovo operatore Iliad in Italia sta già facendo sentire i suoi effetti: soffre, infatti, negli ultimi giorni il titolo di Telecom Italia. Secondo alcuni analisti si tratta di un primo effetto legato alle preoccupazioni dell'arrivo di Iliad sul mercato italiano. Tra gli analisi, però, non vi sarebbero timori e preoccupazioni. Secondo alcune indiscrezioni, poi, è possibile che Tim sia pronta a presentare un'offerta per i diritti del calcio, Serie A, fino al 2021. L’offerta riguarderebbe i soli diritti per lo streaming ma regna ancora grande incertezza intorno alla notizia.