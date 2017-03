Streaming Juventus Milan Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Dopo una settimana delicata sul fronte closing il Diavolo prova a cogliere un risultato prestigioso su un campo che ormai da anni non lascia nemmeno le briciole agli avversari. Juventus Milan è anche questo, oltre a rappresentare una delle classiche della Serie A. E questa volta la partita si arricchisce di altri spunti interessanti visto che i rossoneri, ancora alla ricerca di un’identità da grande ormai smarrita da diversi anni, proveranno a fare lo sgambetto agli avversari di sempre nonostante partano da una condizione oggettiva di svantaggio.

Eppure i ragazzi di Montella sono riusciti a fare male già in un paio di occasione ai campioni d’Italia in carica. Una su tutti la finale di Supercoppa Italiana di Doha conclusa con la vittoria dei rossoneri ai calci di rigore. Anche all’andata il Diavolo si impose grazie a una rete spettacolare di Locatelli prima di subire il parziale riscatto dei bianconeri che hanno buttato fuori la squadra di Montella ai quarti di finale di Coppa Italia.

Insomma la partita, che richiamerà certamente una folla di tifosi e di curiosi che potranno vedere anche live gratis sui siti streaming i novanta minuti dello Stadium, oltre che in diretta tv, si preannuncia interessante ed equilibrata, anche se è chiaro che le previsioni, per forza di cosa, siano tutte a vantaggio dei bianconeri.

Juventus Milan streaming stop per Chiellini

Allegri dovrà fare i conti con un’assenza importate nelle fila bianconere. Stop per Chiellini, infatti. Il difensore non ha ancora definitivamente superato i problemi fisici che lo stanno tormentando da ormai diverse settimane e per questo motivo non prenderà parte alla sfida di prestigio contro il Milan di Montella.

Al suo posto è già pronto Benatia che dovrebbe far coppia con Rugani. Cuadrado non sarà tra i convocati a causa della squalifica che lo terrà lontano dai campi di gioco per una giornata. Assenza pesante che però rilancia le quotazioni di Pjaca che potrebbe quindi avere un’altra chance dal primo minuto per mostrare la propria classe. Ma il suo impiego verrebbe messo in serie discussioni se il tecnico livornese decidesse di schierare un centrocampo a tre. A quel punto Marchisio partirebbe dall’inizio e non il giovane centrocampista croato.

Juventus Milan Serie A riecco Kucka

Romagnoli guiderà la difesa rossonera, al suo fianco in pole Zapata su Paletta. In mezzo al campo riecco Kucka, verso la panchina Locatelli. Recuperabile Suso dopo un indurimento muscolare lamentato contro il Chievo, tuttavia in preallarme rimane Ocampos.

Juventus Milan live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Juventus Milan live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza visto che sono minime le possibilità di imbattersi in trojan o virus, sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.