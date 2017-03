Juventus Milan streaming. Come e dove vedere link

Allegri è stato categorico con la sua Juventus. Prima il Milan e solo dopo la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto prevista per martedì prossimo. Il tecnico livornese, che ha conquistato l’ultimo scudetto del Milan prima di essere esonerato da una società che iniziava a mostrare le prime crepe e al centro di voci di insistenti voci di mercato che lo vorrebbero sulla panchina di squadre che militano in Premier League nella prossima stagione, non vuole assolutamente allentare la corda.

La Juventus è un rullo compressore e per il suo allenatore tale deve rimanere. Ecco perché bisognerà portare a casa assolutamente i tre punti per evitare a Roma e Napoli, attesi da due incontri non certo proibitivi contro Palermo in trasferta e Crotone in casa, di rosicchiare altri punti in classifica. Certo il margine resta di massima sicurezza ma è meglio non correre rischi per il futuro. Anche perché, per l’appunto, la Juventus è in corsa anche per la Champions League, dove a meno di improbabili cataclismi, raggiungerà i quarti di finale eliminando il Porto, e per la Coppa Italia dove la finale è a un passo visto il tre a uno rifilato al Napoli nella gara di andata.

Insomma per il Milan non sarà facile uscire indenne dallo Stadium che fino ad oggi è stato un fortino inespugnabile. Come e dove vedere la partita e quali sono i link per i siti migliori, saranno le domande più frequenti che tifosi ed appassionati si faranno fino al fischio di inizio.

Juventus Milan Allegri si affida a Higuain

Allegri si affiderà alla fame di Higuain per abbattere la resistenza milanista. Il bomber argentino va a caccia del Gallo Belotti che troneggia nella classifica cannonieri e sarà ancora più determinato a marcare con il proprio sigillo la sfida contro i rossoneri. Il tecnico livornese però potrebbe essere costretto a rinunciare a Sturaro a causa di una lesione muscolare.

Juventus Milan Locatelli reclama una maglia da titolare

Manuel Locatelli e la Juventus, un incrocio mai banale. Il nuovo golden boy di casa rossonera si appresta a vivere un altro Juventus Milan da brividi e in queste ore sta sgomitando per conquistare la maglia da titolare. Un girone fa il gol spettacolare messo a segno a Buffon che lo catapultò sotto le luci della ribalta: a distanza di quattro mesi abbondanti il metronomo rossonero ha sperimentato quanto sia dura confermarsi domenica dopo domenica nel massimo campionato italiano risalendo la china dopo un periodo difficile. Vedremo se Montella deciderà di schierarlo in campo dal primo minuto affidandogli la regia dei rossoneri.

Come e dove vedere Juventus Milan in streaming

Juventus Milan sarà una partita che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. Si potrà scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni preferite. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view.

Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma. È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su come vedere la partita Juventus Milan?

Ecco alcuni siti che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera legale avendo acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite della Serie A: National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.