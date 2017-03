Juventus Milan streaming quando e come

Mancano poche ore a Juventus Milan e le nebbie sulle formazioni che scenderanno in campo nell’anticipo di venerdì sera si stanno diradando. Le previsioni della vigilia ovviamente sono tutte a favore della Juventus che sembra per l’ennesima volta arrivata alla fase cruciale della stagione con il vento in poppa. Sia la condizione generale della squadra sembra ottimale, sia l’atteggiamento mentale fanno pensare che questa squadra che sta letteralmente stracciando il campionato, avrà vita lunga anche in Europa.

Martedì la sfida con il Porto potrebbe regalare già l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ma per Allegri sarà vietato parlarne e pensarci fino al fischio finale della sfida ai rossoneri. Partita importante che bisognerà vincere a tutti i costi per non rischiare di far avvicinare Roma e Napoli che non sono attesi da partite impossibili contro un Palermo ormai in balia di sé stesso e Crotone. Ai tifosi tocca il compito di organizzarsi su quando e come vedere Juventus Milan anche in streaming.

Presto Juventus Milan tornerà ad essere una sfida valida per lo scudetto. Questa è una convinzione comune, anche legata all’esito dell’ormai famigerato closing in verità, che Gianluigi Buffon, alla vigilia dell’anticipo di venerdì sera, ha voluto comunque ribadire in un’intervista.

Il portierone della Juventus e della Nazionale, nonché un monumento sportivo visto il suo rendimento che resta a livelli altissimi nonostante non sia più in tenera età, ha fatto i complimenti a Montella per come sta gestendo questa stagione non facile per i colori rossoneri viste le ormai note vicende societarie e poi ha incoronato Gigio Donnarumma come suo erede tra i pali. Un bel riconoscimento per il giovanissimo estremo difensore rossonero.

I rossoneri dovranno tenere un occhio di riguardo per Gonzalo Higuaín. Il bomber argentino ha giocato infatti trentasei delle trentotto partite ufficiali disputate dalla Juventus fino a questo momento ed è andato segno nella metà di quelle in cui ha messo piede in campo. Numeri che ormai non sorprendono più visto quello che ha saputo dimostrare il Pipita prima con la maglia del Napoli e poi quest’anno che è sbarcato a Torino con tutti gli onori del caso.

L’argentino è a secco da due giornate, ma ha segnato quattro reti nelle sette sfide di Serie A in cui ha affrontato i rossoneri. E ora è lanciato all’inseguimento del capocannoniere Belotti lontano appena tre incollature. Montella dovrà stare attento a come disporre la sua retroguardia anche se il recupero di Romagnoli è certamente una buona notizia. Insieme a Zapata dovrebbe costituire la cerniera centrale della retroguardia rossonera.

Saranno tantissimi i tifosi, sia bianconeri che milanisti, che si stanno chiedendo dove vedere Juventus Milan, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti dello Stadium. Anche Juventus Milan potrà essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Per esempio Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.