Genoa Sampdoria streaming

Come vedere Genoa Sampdoria in streaming

Un derby, si sa, non ha nulla in comune con una semplice partita di calcio. Se poi la stracittadina in questione è Genoa Sampdoria allora allacciate le cinture perché il viaggio sarà di quelli davvero molto intensi. Il capoluogo ligure vive di e per il calcio. E la partita che mette di fronte le due principali squadre cittadine è una sorta di termometro per valutare il livello di un’intera città. All’andata si imposero i blucerchiati per due reti a uno.

Ma era un’altra Sampdoria e soprattutto un altro Genoa che da allora ha cambiato molto sia in campo, a causa di un mercato di gennaio che ha privato i rossoblù di Rincon e Pavoletti che erano due delle pedine principali agli ordini di Juric e in panchina dove è arrivato Mandorlini a sostituire il tecnico croato che ha pagato, evidentemente, anche per colpe non propriamente sue. Ma tutto questo servirà solo ad accendere l’interesse per novanta minuti ad alto tasso adrenalinico.

Ci sarà anche una folta schiera di osservatori proveniente da diverse parti d’Europa. Gli 007 di Borussia Dortmund e Chelsea non vorranno perdersi l’occasione per osservare i gioiellini Simeone e Schick, che giocano sulle sponde opposte dei colori societari ma sono accomunati da un unico grande talento. Genoa Sampdoria potrebbe essere visibile anche in streaming scegliendo i link giusti.

Genoa Sampdoria Mandorlini sugli scudi

La vittoria di Empoli ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente rossoblù che sembra avere già assimilato gli schemi di mister Mandorlini. Certo il Grifone dovrà vendicarsi, sportivamente parlando, della sconfitta della gara di andata e durante la settimana il tecnico ravennate ha lavorato sodo per impostare al meglio questa sfida alla quale di sicuro la Sampdoria arriva meglio. Proprio Mandorlini è stato sugli scudi perché, nonostante le tante tribolazioni, non ultima la diffidenza con cui è stato accolto dai tifosi, ha saputo fare ripartire una macchina che era ferma da ormai tre mesi.

Genoa Sampdoria Giampaolo vuole il bis

Non si accontenta Giampaolo che, visto anche il buon momento della sua squadra che dopo un periodo di appannamento è tornata a vincere e a convincere, vuole fare il bis con un’altra vittoria così da conquistare la supremazia calcistica della città in maniera inequivocabile. Non essendoci altre aspirazioni da entrambe la parti viste le rispettive posizioni in classifica, si combatterà esclusivamente per ragioni di campanile. Ma con una cornice di pubblico che si annuncia davvero unica.

Vedere Genoa Sampdoria in streaming

Una città in subbuglio si prepara al meglio all’evento calcistico più atteso ogni anno. Il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria ha il potere di paralizzare una città che dovrà registrare quale delle due fazioni, genoana o doriana, conquisterà il predominio calcistico sulla città. Per questo anche in occasione di questa stracittadina saranno tanti quelli che, non potendosi perdere nemmeno un secondo di questa interessantissima partita, già si organizzeranno per vedere Genoa Sampdoria in streaming.

Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a usufruire dei siti legali, quelli, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Tra i tanti quelli che segnaliamo ecco un elenco: Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, National TV, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers che non sempre trasmettono le partite e soprattutto richiedono l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e la dimostrazione di puntare spesso.