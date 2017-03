Def 2017: aumento stipendi con tagli tasse-cuneo, iva, pensioni anticipate, assegno universale

Il def, documento di programmazione economica, viene presentato ogni anno, più o meno in questo periodo, per la prima definizione delle misure che dovrebbero rientrare nella prossima manovra. Iniziano, infatti, le discussioni sui provvedimenti che dovranno poi essere discussi subito dopo l'estate per la decisione vera e propria degli interventi da inserire nella prossima Legge di Stabilità. Stando alle ultime notizie, anche quest'anno il budget per l’attuazione di tutto quello che si vorrebbe sembra decisamente molto ristretto, soprattutto considerando le misure correttive del valore di 3,4 miliardi di euro che bisogna definire per rispondere alle richieste comunitarie ed evitare l’avvio di una nuova procedura di infrazione e i ben 19,5 miliardi di euro di clausole di salvaguardia lasciate in eredità dal precedente esecutivo.

Le prime misure che dovrebbero rientrare nel Def 2017

Entro il prossimo 10 aprile dovrà essere presentata la prima bozza del Def che, stando alle ultime notizie, dovrebbe contenere:

taglio del cuneo fiscale (per imprese e lavoratori); sgravi contributivi per i nuovi assunti; novità per il bonus da 80 euro; misure di sostegno ai cittadini più bisognosi; eventuali novità per le pensioni.

Per quanto riguarda il discusso aumento dell’Iva, sembra netta la posizione sul no a qualsiasi tipo di incremento. Si tratterebbe di una decisione che non sarebbe decisamente gradita a nessuno e che provocherebbe solo grande, e ulteriore, malcontento tra gli stessi cittadini che più che di irrigidimenti hanno bisogno di tirare un sospiro di sollievo e tornare a respirare, soprattutto in riferimento a coloro che si ritrovano già a vivere in condizioni economiche davvero difficili e insostenibili.

Assegno universale e possibili ulteriori novità per le pensioni

Proprio a sostegno di questa fascia di popolazione svantaggiata, dovrebbero essere discusso nel Def un capitolo dedicato esclusivamente alle necessità e agli aiuti per i cittadini e si tratta di aiuti che potrebbero essere collegati a quell’assegno universale prepotentemente tornato ad essere rilanciato da tutti gli schieramenti politici, ma in una sorta di nuova versione. Non solo, cioè, come erogazione di soldi a chi non ha un’occupazione e non può ancora andare in pensione, ma come una forma di sostegno strettamente collegata obbligatoriamente alla ricerca attiva di un nuovo impiego o all’adesione a progetti di formazione professionale per il reinserimento della persona senza impiego nel mondo lavorativo.

E’ possibile anche che nel nuovo Def rientrino le novità per le pensioni che potrebbero scaturire dal confronto del secondo momento di discussione sulle ulteriori novità per le pensioni anticipate oltre le attuali mini pensione e quota 41. E si tratta di ulteriori novità per le pensioni per cui sembrano già aprirsi spiragli, considerando che è stata già programmata una nuova riunione tra esecutivo e forze sociali per il prossimo 23 marzo, per avviarne le discussioni, e che i tecnici hanno aperto all’avvio di una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100. Resta, però, da capire quanto questi annunci diventeranno effettivamente realtà, considerando le risorse economiche ancora esigue, trasformandosi in misure concrete da inserire nel nuovo Def, anche se le posizioni divergenti sulle novità per le pensioni da affrontare in un secondo momento sembrano preannunciare ancora grande confusione sulle misure da mettere realmente a punto.