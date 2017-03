Juventus Milan streaming live gratis diretta

C'è più di un modo per vedere anche in streaming italiano Juventus Milan e le sfide del campionato di calcio. Rispetto a quanto proposto negli anni scorsi, le proposte sono aumentate e ci sono opportunità anche per il live streaming gratis e al di là dei modi alternativi. In futuro sono da mettere in conto ulteriori novità per la diretta streaming nel segno della ricchezza delle possibilità. Appare poi interessante notare come le società detentrici dei diritti alla trasmissione delle sfide di calcio stanno migliorando i modi per lo streaming, anche abbassando i prezzi per la visione della sfide.

Siti esteri per streaming Juventus Milan

Per vedere in streaming Juventus Milan e le sfide di calcio è comunque sempre possibile fare un tentativo sui siti delle emittenti satellitari. Non tutti propongono le immagini sul web e dal punto di vista giudiziario ci sono orientamenti diversi e anche contrastanti. Tuttavia si tratta di una strada in più da poter percorrere per il live streaming. Più precisamente, è possibile tentare anche con i Paesi Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská Televízia, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Premium e Sky per lo streaming italiano di Juventus Milan

Naturalmente per lo streaming di Juventus Milan è sempre possibile bussare alle porte di Premium e Sky. Si tratta infatti dei punti di riferimento italiani che nel corso del tempo propongono sempre nuove offerte. A ogni modo, la prima delle due trasmette Juventus Milan in diretta live su Premium Play, piattaforma on demand per i soli abbonati. Il servizio è compreso in tutti i pacchetti Mediaset Premium ed è visibile anche su più piattaforme. L'opzione è disponibile su smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile così come da iPhone o iPad, via app o all'indirizzo web dedicata. Sky propone l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti ma fruibile dai soli abbonati, e una piattaforma dedicata per il cui utilizzo non occorre un abbonamento all'emittente satellitare. Possono essere acquistate anche le singole sfide della Serie A (9,99 euro), compresa Juventus Milan, interrompendo il rapporto e riprendendolo quando si vuole.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Juventus Milan

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio anche per vedere in streaming anche Juventus Milan. Si tratta di quello alternativo della diretta live sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è affatto scontato che siano visibili tutte le sfide. E non solo per la presenza di blocchi geografici. Sono infatti presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Tuttavia, proprio chi è solito tentare con le previsioni o è intenzionato a farlo, può tenere in conto anche questo metodo aggiuntivo per lo streaming. Infine, ricordiamo come tra le opzioni per la diretta streaming ci sia infine l'app Tim.