Juventus Milan streaming e in italiano gratis

Fine settimana di grandi emozioni per gli appassionati di calcio per via della sfida Juventus Milan che catalizza le attenzioni da ogni latitudine. E così come è capitato con tutta la prima parte della stagione, anche in questo caso è possibile mettere in conto numerose opportunità per vedere la sfida in streaming italiana. Senza tenere conto, facciamo presente, di Rojadirecta e proposte simili. E anzi, rispetto ai primi mesi, alcune possibilità per la visione di PC e Mac, smartphone e tablet, sono ormai consolidate. Non solo, ma sono aumentate dal punto di vista quantitativo le possibilità per lo streaming live, anche gratis. Di interessante c'è la non indispensabilità di un abbonamento con uno delle società o delle piattaforme proponenti, anche in vista di Juventus Milan.

Siti esteri per streaming Juventus Milan

Una nuova strada per lo streaming della sfida Juventus Milan è quella dei siti delle emittenti straniere. La soluzione è stata giudicata lecita da molti tribunali locali poiché queste società hanno acquisito legalmente la possibilità di gestire delle immagini. Senza considerare eventuali blocchi geografici, la sfida è visibile con ottimo audio, anche se in lingua straniera, oltre che priva di blocchi e interruzioni. Per fare un tentativo in prima fila ci sono anche la Georgia con Georgia Public Broadcasting, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, la Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, l'Honduras con Televicentro, l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, il Kosovo con Radio Television of Kosovo, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, la Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited.

Premium per lo streaming italiano di Juventus Milan

Lo streaming italiano ufficiale di Juventus Milan è una esclusiva di Premium e Sky. Nel primo caso il servizio a cui fare riferimento è Premium Play. Al di là dell'introduzione del 4K con cui rendere perfetta la visione, occorre far presente come questa strada sia percorribile dai soli abbonati. Si tratta di un limite non da poco, soprattutto da parte di chi è interessato solo a questa sfida da vedere in streaming su Mac o PC, smartphone e tablet, senza fare riferimento ad altre modalità di visione. Almeno per questa stagione è così e non si può fare diversamente. Stessa cosa per Sky con Sky Go, ma non con l'ex Sky Online.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Juventus Milan

Lo streaming di Juventus Milan è anche possibile con i siti dei bookmaker. Non si tratta di una soluzione certa perché non tutti propongono il live streaming delle sfide del campionato italiano. La fruizione è spesso legata alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con una certa regolarità sul risultato. Da non sottovalutare, infine, l'app Serie A Tim. Nonostante sia riservata ai clienti Tim, il prezzo delle sfide da vedere in streaming (su iPhone e iPad, smartphone e tablet Android e Windows 10 Mobile) è di 1,99 euro, a cui sommare 9,99 euro solo la prima volta per l'attivazione annuale.