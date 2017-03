Liberi professionisti e Partita Iva: misure ufficiali Dl Autonomi 2017 su tasse, spese detraibili, malattia, disoccupazione

Si va vero il varo definitivo degli attesi provvedimenti per liberi professionisti e partite Iva ovvero per i lavoratori autonomi su tasse, spese detraibili, malattia, disoccupazione. E sotto quest'ultimo versante, una delle novità più interessanti riguarda proprio la non previsione della Naspi e l'introduzione della Dis-coll. Le nuove regole contengono misure destinate ai professionisti iscritti in albi, alle partite Iva e ai collaboratori. Regolamentato anche lo smart working senza vincoli di orario e luogo di lavoro. In sintesi:

Liberi professionisti e Partita Iva: misure ufficiali

Grazie a una modifica apportata in commissione Lavoro della Camera, il provvedimento dispone che da luglio la Dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto, diventa strutturale, ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51 per cento. È affidata invece a una delega ad hoc l'ampliamento delle tutele di malattia e maternità anche ai non ordinisti, vale a dire gli iscritti alla gestione separata Inps.

Con l'approvazione dello Statuto del lavoro autonomo verrà introdotta una disciplina di maggior favore per quanto riguarda gli eventi sanitari: in caso di malattia, infortunio, ma anche gravidanza, se si svolge un’attività continuativa per il committente, il rapporto di impiego non si estingue senza diritto a corrispettivo e può essere sospeso fino a 150 giorni, salvo il venir meno dell’interesse del datore. Non solo: se la malattia o l’infortunio è particolarmente grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino a due anni da restituire in rate mensili.

Il disegno di legge che prevede le tutele per il lavoro autonomo e la disciplina del lavoro agile dispone che le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’astensione dall’attività lavorativa. La durata del congedo parentale passa da 3 a 6 mesi, e si potrà fruire non solo entro il primo anni di vita del bambino, ma fino al terzo anno. Il tetto massimo del congedo resta sei mesi, fruibili complessivamente dai genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.

Lo Statuto del lavoro autonomo prevede che sono abusive le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, o che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, così come il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta. Il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno anche con un tentativo di conciliazione.

Per la prima volta arriva una definizione normativa del lavoro agile: lo smart working si configura come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici, eseguito in parte all'interno dell'azienda in parte all’esterno. Si prevede che l’accordo scritto tra impresa e lavoratore dovrà disciplinare tra l'altro i tempi di riposo, il cosiddetto diritto alla disconnessione.