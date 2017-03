Isa: cosa sono e come funzionano gli indici di affidabilità sostituti degli studi di settore. Per chi, come quando controlli in vi

Al via gli Isa ovvero gli Indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore e cambiano la relazione tra Fisco e contribuenti. Entreranno in vigore dal prossimo anno e in buona sostanza imprese e professionisti possono avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica. In merito a come funzionano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. il nuovo metodo stabilisce il grado di affidabilità su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno affidabili hanno accesso a premi e benefici nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Isa: cosa sono e come funzionano

Stando alla tabella di marcia, i primi 70 Indici sintetici di affidabilità fiscale dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e gli altri 80, per un totale di 150, solo il prossimo anno. Per il periodo d'imposta 2017 saranno perciò operativi 70 Isa che coinvolgeranno circa un milione e mezzo di contribuenti. E ancora: 29 indicatori sintetici di affidabilità riguarderanno il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti. Per il periodo d'imposta 2018 i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.

Ma c'è già il via libera ad alcuni correttivi. In questa prima fase gli 8 settori economici coinvolti nella sperimentazione degli Indici sintetici di affidabilità sono

Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici - K16U Attività degli studi di ingegneria - K02U Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - M05U Commercio all'ingrosso di macchine utensili - M84U Fabbricazioni di calzature, parti e accessori - D08U Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori - G31U Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria - D12U Servizi di ristorazione commerciale - G36U

Stando a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, gli indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e permettono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Gli indicatori elementari di affidabilità valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e per il modello organizzativo di riferimento. Dall'altra parte gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità e coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Infine, gli esperti incaricati di definire gli Indici sintetici di affidabilità fiscale hanno detto sì all'aggiornamento della territorialità e dei nuovi valori soglia dell'indicatore di coerenza "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta" dello studio WG68U, che interessa il trasporto di merci su strada e i servizi di trasloco.