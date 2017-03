Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 una ricerca mostra ennesimi errori aspettativa di vita

Le attuali norme pensionistiche, in vigore dal 2012, hanno definito un graduale aumento dell’età pensionabile per tutti e l’estensione del calcolo della pensione finale con sistema contributivo per tutti. L’aumento dell’età pensionabile, poi, è stato strettamente collegato alla crescita dell’aspettativa di vita: il principio fondante di questo meccanismo è che poiché si vive di più, si può anche lavorare più a lungo. Questo sistema è quella che determina ogni due anni, come definito dalle attuali regole previdenziali, uno scatto all’insù dell’età pensionabile di tre, quattro mesi. Ma si tratta di un meccanismo che, forse, ora non ha più senso d’essere e proprio per questo la revisione del sistema di adeguamento alle aspettative di vita è stata inserita tra le novità per le pensioni da discutere in un secondo momento. E il motivo è molto semplice: se il principio che attualmente si vuol seguire è quello che prevede l’aumento dell’aspettativa di vita cui adeguare l’età di uscita dal lavoro, se tale aspettative di vita è bloccata, o addirittura si riduce, l’aumento dell’età pensionabile non ha più motivo di scattare.

Nuovo studio su aspettativa di vita e risultati

Secondo, infatti, le ultime notizie rese note dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, in alcune regioni italiane, come Sicilia e Campania, la speranza di vita alla nascita è di 4 anni inferiore rispetto a regioni come il Trentino o le Marche, quasi ai livelli di Bulgaria e Romania, risultati allarmanti che derivano dai dell'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane e che hanno evidenziato differenze e forti fattori di rischio per la salute sempre più forti tra Nord e Sud. Se, per esempio, gli screening oncologici. In regioni come la Lombardia coprono la quasi totalità della popolazione, in Calabria, appena il 30% dei residenti. Dalle ultime notizie, il Sud del nostro Paese viene assimilato alle regioni dell'Est Europa e persino dell'Africa, assimilazione che impone, come chiaramente emerge, una riorganizzazione e revisione dei sistemi. Il risultato è che nelle regioni del Sud l’aspettativa di vita scende mentre nelle Regioni la stessa aspettativa di vita sale. Se gli attuali sistemi, stili di vita e abitudini non saranno riviste, il gap tra Nord e Sud, stando alle ultime e ultimissime notizie, non farà altro che aumentare.

Dalla ricerca si evince, inoltre, come proprio tra i 54 anni e 65 anni vi siano gravi problemi di salute che pregiudicano lo svolgimento di attività, penalizzando anche la produttività, peggiorando le stesse condizioni di vita dei cittadini, che si traducono in termini di costi maggiori per la cura assistenziale. Proprio le malattie e il peggioramento delle condizioni di vita richiedono, infatti, maggior investimento delle risorse economiche disponibili per l'assistenza che, se modificati i sistemi, potrebbero essere impiegate in altri provvedimenti. Si parla, secondo le ultime notizie rese note da uno studio voluto e finanziato dalla Fondazione Farmafactoring nell'ambito del Rapporto annuale sulla sanità in controluce e realizzato insieme al CEIS Tor Vergata, di ben 8,7 miliardi di euro annui.

Revisione delle aspettative di vita e novità per le pensioni necessarie

Dai numeri appena riportati si nota, dunque, come sia necessaria una revisione del sistema delle aspettative di vita, infatti inserita tra le novità per le pensioni da affrontare in un secondo momento di analisi di novità per le pensioni e che, al contempo, dovrebbero contemplare ulteriori cambiamenti per tutti, via di mezzo tra quelli proposti da esecutivo e forze sociali, come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; modifiche del calcolo contributivo; nuova spinta a previdenza complementare e integrativa.