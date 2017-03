Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i tanti sbagli del primo assegno universale al via

Primo assegno universale al via già con diversi sbagli: non solo dunque possibile inefficacia delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che si preparano a prendere il via dal prossimo primo maggio, ma anche il primo assegno universale potrebbe rivelarsi una misura non corretta. Stando alle ultime notizie rese note dal Dicastero dell'Occupazione, l'assegno dovrebbe avere un valore di 480 euro mensili, per 400mila famiglie con figli a carico, per un totale di 1,8 milioni di persone. Ma le ultime notizie Istat parlano di un numero molto più elevato di persone indigenti che avrebbero bisogno di aiuto: ben 4,6 milioni. Ciò significa che sarebbero in molti a rimanere fuori dall'erogazione del primo assegno universale che si prepara a debuttare in Italia.

Tuttavia, si tratta di un assegno universale che si preannuncia sbagliato perché destinato a pochi rispetto all’intera platea di coloro che ne avrebbero bisogno, ristrettezza dovuta da un budget ancora ridotto. Probabilmente, per evitare ulteriori sbagli, sarebbe stato meglio attendere per riuscire a mettere a punto una misura strutturale e valida per tutti, considerando che la stessa Comunità ha chiesto al nostro Paese di introdurre l’assegno universale, con la disponibilità a dare anche soldi. Ma, come al solito, da noi non si fa altro che continuare a fare sbagli attuando misure temporanee e mal gestite.

Numeri sull’indigenza e necessità di assegno universale più esteso

L’obiettivo dovrebbe essere quello di mettere a punto misure strutturali di lotta contro l’indigenza male ultime notizie sull'emergenza indigenza in Italia sono allarmanti. Secondo il presidente dell'Istat, nel 2015, erano 1 milione e 582 mila le famiglie residenti in Italia (circa il 6% del totale) in condizione di indigenza assoluta, con maggiori difficoltà soprattutto nel Mezzogiorno, dove ben il 9,1% delle famiglie residenti nell'area (circa 744 mila famiglie) vivono in condizioni di forte difficoltà economica. In queste famiglie vivono oltre 2 milioni di individui indigenti: più del 45% del totale dei poveri assoluti in Italia. Ad affiancare questi numeri, le persone che secondo le stime sarebbero a rischio indigenza o esclusione sociale, ben il 28,7% della popolazione alla fine del 2016.

Le diffidenze nei confronti del nuovo assegno universale

Sul nuovo assegno universale, così come in generale su diverse misure inserite nel nuovo piano contro l’indigenza del Dicastero dell’Occupazione, si nutrono, dunque, diversi dubbi:

poche le risorse disponibili rispetto alle necessità; molto più amplia la platea dei bisognosi rispetto a coloro che dovrebbero ricevere l’assegno universale; non è ancora una misura strutturale ma solo temporanea, mentre sarebbe preferibile attuare un provvedimento definitivo.

La proposta alternativa di assegno universale strutturale prevede una spesa di 1,7 miliardi il primo anno per arrivare, in quattro anni, alla tutela di tutti i nuclei familiari che si trovano in condizioni di indigenza assoluta con uno stanziamento di sette miliardi. Questa proposta, una volta a regime, secondo quanto emerge dalle ultime e ultimissime notizie, richiederebbe uno stanziamento pari allo 0,34% del Pil.