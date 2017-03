Partite Juventus Milan e Genoa Sampdoria streaming live gratis su siti web, Rojadirecta, link

Ecco una nuovo weekend interessante con il campionato italiano con le sfide Juventus Milan (venerdì) e Genoa Sampdoria (sabato) da vedere anche in streaming da smartphone, tablet e PC. Entrambe possono essere seguite sul piccolo o sul grande schermo: basta collegarsi al web. Le occasioni per lo streaming italiano sono numerose e vanno anche al di là delle soluzioni tradizionali. Al pari degli scorsi anni, non mancano le piattaforme che, senza averne diritto, trasmettono le immagini sul web. L'esempio più classico è Rojadirecta. I rischi sono di vario tipo e coinvolgono sia la corretta e fluidità visione delle immagini e sia lo spam eccessivo che può nascondere tentativi di truffa. Le soluzioni ufficiali replicano contrastando queste strade e migliorando le proposte per lo streaming italiano da dispositivi fissi e mobile.

Siti esteri per streaming Juventus Milan e Genoa Sampdoria

Ed allora è possibile provare vedere Juventus Milan e Genoa Sampdoria in diretta streaming sui siti delle emittenti satellitari. Non è affatto scontato ovvero occorre procedere con un'attenta ricerca e dal punto di vista giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica con Ceca Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská Televízia, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Premium e Sky per lo streaming italiano di Juventus Milan e Genoa Sampdoria

Solo per abbonati Mediaset, permette il live streaming della Champions League da PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, ma anche sul proprio televisore con la Premium SmartCam o i decoder abilitati e su Smart TV, Xbox One, Xbox 360 e Chromecast collegabili al web. Si tratta della soluzione ufficiale per gli utenti italiani. La principale difficoltà non è certo la non gratuità, anche e soprattutto considerando l'alta qualità offerta e i tanti servizi offerti, ma l'obbligo di sottoscrivere un contratto con il canale. Insomma, non è possibile acquistare e vedere un solo incontro di Champions League senza un abbonamento in tasca.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Juventus Milan e Genoa Sampdoria

Andando ancora nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per lo streaming di Juventus Milan e Genoa Sampdoria rientrano le piattaforme web dei dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. In ogni caso, soprattutto chi ama tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming Juventus Milan e Genoa Sampdoria.