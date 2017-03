Juventus Milan in streaming come vedere

Si va a caccia dei modi migliori per vedere in streaming Juventus Milan e le sfide del campionato di calcio. Con alcune precisazioni da fare prima di illustrare la panoramica delle possibilità. Per chi preferisce la strada ufficiale, quella che in Italia passa da Premium e Sky, non è sempre necessario sottoscrivere un abbonamento e di fatto può essere acquistata e vista su PC, cellulari e tablet anche una sola sfida. Ma ci sono anche strade alternative da poter seguire: si va dai siti delle emittenti satellitari alle piattaforme web dei bookmaker. Il tutto tenendo da parte quei portali che trasmettono senza autorizzazione le immagini delle sfide e degli eventi sportivi.

Siti esteri per streaming Juventus Milan

Ci sono allora varie strade per la streaming di Juventus Milan e una di queste passa dalle emittenti satellitari. In pratica è possibile fare un tentativo sui loro siti nella sezione streaming. Alcuni esempi sono la Finlandia con Yleisradio Oy, la Georgia con Georgia Public Broadcasting, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, la Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, l'Honduras con Televicentro l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, il Kosovo con Radio Television of Kosovo, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, la Macedonia con Makedonska Radio Televizija. Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming delle sfide via web. Tuttavia per Juventus Milan è sempre possibile fare un tentativo.

Premium e Sky per lo streaming italiano di Juventus Milan

Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, solo per abbonati per vedere Juventus Milan in streaming italiano. Anche se la possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto, si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto. Di recente è stata poi implementato il 4K. Stessa cosa anche per Sky Go che ha comunque affiancato un sistema per cui non serve abbonarsi, ma è possibile acquistare anche la sola Juventus Milan in streaming italiano. Rispetto ad altre proposte il punto di forza non può che essere quello della qualità e della pulizia dell'esperienza di visione a fronte di una inevitabile spesa.

Bookmaker: alternativa per il live streaming di Juventus Milan

A chiudere questa panoramica delle possibilità per lo streaming di Juventus Milan e delle sfide del campionato in corso, ci sono i siti dei bookmaker. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi nelle giocate. In ogni caso, per chi è solito puntare, anche recandosi fisicamente nei punti sul territorio italiano, si tratta di una soluzione aggiuntiva per il real time delle sfide del campionato italiano. Inevitabile che anche un appuntamento così interessante come Juventus Milan rientri in questa opportunità di visione in streaming.