Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Catalfo, Guerra, Gori

Mentre le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo primo maggio, non per tutti, ma molto limitate e con diversi paletti, e ancora una volta sperimentali, continuano a non piacere, con il rischio, secondo molti e compreso il presidente dell’Istituto di Previdenza, che possano rivelarsi inefficaci e un inutile spreco di soldi, le ultime notizie che si focalizzano sul nuovo assegno universale che si prepara ad entrare in vigore sono altrettanto negative. Diversi i dubbi e le perplessità intorno all’organizzazione di questa misura di sostegno sociale che, stando alle stime, potrebbe essere davvero molto ridotta.

Le ultime posizioni di Catalfo e conseguenze su novità per le pensioni

Tra coloro che hanno già sottolineato le criticità del primo assegno universale la senatrice Catalfo, secondo cui la misura appare insufficiente per garantire una aiuto a tutti coloro che oggi vivono in una condizione di forte indigenza, mentre ciò che bisognerebbe fare sarebbe mettere a punto una misura strutturale che sia in grado di sostenere nel lungo periodo tutti coloro che vivono in condizioni di grosse difficoltà economica. E le ultime notizie dimostrano che sono tantissimi ad oggi gli italiani che si ritrovano in questa situazione. E’ giusto, dunque, continuare a lavorare per definire un sostegno che sia valido per tutti, visto che, come riportano le ultime e ultimissime notizie, le risorse economiche al momento disponibili non sono sufficienti per coprire l'intera platea di persone in condizioni di indigenza assoluta.

Le recenti affermazioni di Guerra e conseguenze su novità per le pensioni

Anche Maria Cecilia Guerra, del nuovo gruppo Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista, ha sottolineato limiti e criticità dell’assegno universale annunciato dal Dicastero dell’Occupazione. Secondo quanto affermato dalla Guerra, vi è una grandissima sproporzione tra le risorse economiche stanziate e i reali bisogni della gente in difficoltà e, stando a quanto al momento previsto, riuscirà ad essere destinato solo al 30% degli indigenti assoluti. L’indigenza assoluta, infatti, nel nostro Paese interessa oltre 4,5 milioni di persone ma il primo assegno universale basterà per poco più di 1,8 milioni di persone. E’ chiaro, dunque, come serva un intervento diverso, finalizzato a rendere strutturale gli aiuti ai più bisognosi con una dota economica decisamente maggiore.

Le ultime posizioni di Gori e impatto su novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione di Cristiano Gori, coordinatore scientifico dell'Alleanza contro la povertà, che non critica la nuova forma di assegno universale decisa ma ritiene che non basti per tutti affermando che bisognerebbe arrivare dagli attuali 2 miliardi di euro ai 7 miliardi per coinvolgere quante più persone possibili di coloro che oggi sono costretti a vivere nella forte indigenza. L'aspettativa è che qualcosa in questa direzione si muova già con il prossimo documento di programmazione economica. Per Gori, questa novità dell'assegno universale collegata alle novità per le pensioni potrebbe essere, dunque, un buon punto di partenza per poi continuare a lavorare lungo due strade principalmente, vale a dire ampliamento della platea degli indigenti assoluti, che comprende ben quattro milioni e mezzo di persone; e definizione di nuovi percorsi di inclusione lavorativa.