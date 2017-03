Genoa Sampdoria streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Diventa di settimana in settimana più interessante il campionato italiano e anche Genoa Sampdoria è una di quelle sfide interessanti da vedere in streaming italiano. Nonostante la frammentazione delle giornate tra il venerdì e il lunedì (non sempre, per fortuna), ogni sfida può sempre essere appunto vista in streaming sia da PC e Mac e sia in mobilità da cellulari e tablet. In questo secondo caso occorre solo essere sicuri di essere collegati a una rete Wi-Fi per evitare che la propria soglia mensile di GB non venga abbondantemente superate dopo pochi minuti. A ogni modo, c'è più di una possibilità per il live streaming, oltre Rojadirecta tenendo presente come Premium e Sky stiano arricchendo l'esperienza di visione innalzando la qualità audio e video e aumentando le soluzioni per il live streaming italiano, anche per non abbonati. Cerchiamo di saperne di più.

Genoa Sampdoria streaming sui siti delle emittenti satellitari

Tra e opportunità per vedere Genoa Sampdoria c'è lo streaming dei siti delle emittenti stranieri. Tra i tanti Paesi con cui è possibile fare un tentativo (perché ci sono comunque dei vincoli di natura geografica) ci sono Bosnia ed Erzegovina con l'emittente Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina con China Central Television, Colombia con Radio Cadena Nacional, Croazia con Hrvatska radiotelevizija, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Ecuador con RedTeleSistema, Finlandia con Yleisradio Oy, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi.

Streaming italiano Genoa Sampdoria con Premium e Sky

Sky suggerisce due strade per vedere lo streaming italiano di Genoa Sampdoria. La prima è la piattaforma web Now TV che non richiede alcun contratto ma è a pagamento. Il costo della sfida è di 9,99 euro, ma con la possibilità di stipulare ticket mensili al costo di 19,99 euro, o mini abbonamenti per l'intera stagione a 99,99 euro. La visione di tutte le sfide di una sola compagine, attraverso il ticket Squadra del cuore, richiede un impegno di spesa di 99,99 euro. La seconda è l'app Sky Go, solo per abbonati. Anche se gratuitamente scaricabile e consente l'accesso anche al resto della programmazione, la fruizione è legata alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente satellitare. L'offerta di Mediaset per la visione on demand è Premium Play, disponibile su tutte le piattaforme collegabili al web ovvero PC e Mac, smartphone e tablet, passando per smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Genoa Sampdoria streaming con i siti bookmaker

Una strada alternativa da prendere in considerazione per la visione di Genoa Sampdoria streaming è quella dei siti dei bookmaker. Non è così scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre registrarsi, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match delle compagini dei propri campionati ma solo di quelli esteri limitando così le possibilità. A ogni modo è possibile tentare anche con i portali più frequentati in Italia.