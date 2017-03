Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria le decisioni della Bce e lo spread

Le nuove attese decisioni della Bce, ultime notizie su possibile impatto su spread e conseguenze per novità per le pensioni: prospettive

L’attesa riunione odierna della Bce, in questi ultimi giorni, tiene con il fiato sospese per le decisioni definitive che potrebbero essere prese e avere influenze anche sulle novità per le pensioni ai ape volontaria, sociale e quota 41 nel nostro Paese. I timori nascono dalle ultime notizie sull'inflazione che è decisamente tornata a salire raggiungendo il 2%. Incognite, dunque, sulle decisioni per eventuali variazioni dei tassi e su come portare avanti l’operazione di Qe (Quantitative easing), acquisto di corporate bond e titoli di Stato dell'area euro da parte della Bce. Secondo le ultime notizie, però, l’operazione di Qe, già secondo quanto previsto attualmente, dovrebbe diminuire a partire dal prossimo mese di aprile.

Andamento dell’operazione di Qe e impatto sullo spread

Stando, infatti, a quanto già deciso e tempo fa comunicato dal presidente della Bce, l’operazione di Qe inizierà a diminuire dal mese di aprile, quando inizieranno a calare gli acquisti, passando dal valore di 80 miliardi di euro a 60 miliardi di euro al mese. Il presidente della Bce potrebbe, dunque, decidere di dare il via al tapering, iniziare a comprare meno btp portando ad un conseguente aumento dello spread tra btp italiani e bund tedeschi, già a 190 punti. La decisione potrebbe derivare proprio dal fatto che l’inflazione è tornata al 2% e l’inizio del tapering potrebbe essere il primo passo verso un graduale aumento dei tassi. Al momento, stando alle ultime notizie, i tassi sono i seguenti:

il tasso principale al minimo storico dello 0,00%; tasso sui depositi bancari a -0,40%; tasso di rifinanziamento marginale a 0,25%.

Si tratta di tassi decisamente convenienti ma che se dovessero essere rivisti potrebbero avere impatto decisamente negativo sulle novità per le pensioni.

Variazioni dei tassi e impatto su novità per le pensioni

L’impatto negativo di un’eventuale variazione dei tassi sulle novità per le pensioni deriverebbe dal coinvolgimento degli istituti di credito nell’introduzione dell’Ape. Sono, infatti, gli istituti di credito che si occuperanno, attraverso l’Istituto di credito, dell’erogazione dell’ape ai lavoratori che decidessero di anticipare la loro uscita dal lavoro e agli stessi istituti i lavoratori dovranno restituire l’anticipo percepito calcolandovi i tassi di interesse. E se i tassi dovessero aumentare, alzando, di conseguenza, i tassi da applicare sull’ape, probabilmente questa novità per le pensioni diventerebbe decisamente poco conveniente e vantaggiosa per andare in pensione prima di solo qualche anno. L’aumento dei tassi porterebbe nuovi rischi anche per le ulteriori novità per le pensioni che, con un aumento del debito pubblico, difficilmente verrebbero attuate.

Vi sono già fin troppi problemi da affrontare, soprattutto da un punto di vista economico, per l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni più importanti dell’attuale ape e quota 41, come novità per le pensioni di quota 100 o novità per le pensioni di quota 41, che certo non verrebbero sostenute da un irrigidimento dei tassi. Ci sarebbe, infatti, da fare i conti con un budget ancora ristretto che al momento non sembra lasciare aperte molte possibilità effettive di realizzazione di sostanziali modifiche pensionistiche, ma la speranza deriva da una nuova apertura da parte dei tecnici ad una ulteriore analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 e relativi costi che ad oggi implicherebbe