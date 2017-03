Juventus Milan streaming. Dove vedere in chiaro

Conto alla rovescia per Juventus Milan, nuova sfida del campionato da poter vedere in streaming italiano su smartphone, tablet e PC. Per i padroni di casa si tratta di una opportunità interessante per aumentare le distanza delle inseguitrice e concentrarsi sugli impegni extranazionali. Per gli ospiti si tratta invece di allungare la striscia positiva di risultati contro i campioni d'Italia. In ogni caso, al pari degli altri impegni, anche questa sfida può essere facilmente vista in live streaming. Ci sono infatti diverse possibilità per non perdere neanche un minuto di quanto accade allo Juventus Stadium, anche collegandosi via web ai giusti siti web.

Juventus Milan streaming con siti esteri

Ecco allora che tra le possibilità per lo streaming ci sono i siti delle emittenti satellitari estere. Tra i tanti su cui è possibile tentare di vedere Juventus Milan ci sono quelli riferiti alle emittente del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, di Malta con Public Broadcasting Services Limited, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, della Repubblica Ceca con Ceská Televize, della Serbia con Radio-televizija Srbije, della Slovacchia con Slovenská Televízia. Il tentativo è sempre possibile, anche se non c'è la certezza che vada a buon fine. Alcune sentenze hanno stabilità l'illegalità di queste soluzioni mentre altre sono state di orientamento opposto. Si resta dunque in attesa di un pronunciamento definitivo da parte dell'Unione europea per scrivere la parola fine su questa faccenda.

Streaming italiano Juventus Milan con Sky e Premium

Gli utenti italiani possono sempre fare affidamento a Sky e Premium per lo streaming italiano di Juventus Milan. Sky mostra comunque una minore rigidità nella proposizione del live streaming. Mette a disposizione uno strumento solo per abbonati ovvero Sky Go, app scaricabile da tutti, ma per cui serve diventare clienti dell'emittente, ma anche Now TV che non richiede legami con Sky. Può infatti essere acquistata la sola Juventus Milan a 9,99 euro da vedere su PC o sul proprio smartphone o tablet, così come sottoscrivere un ticket mensile a 19,99 euro o stagionale a 99,99 euro. Lo streaming italiano di Juventus Milan con Premium passa invece da Premium Play, raggiungibile via app o via browser, ma solo per gli abbonati. Ed è fruibile da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast.

Juventus Milan streaming con i bookmaker

La novità di questi ultimi tempi che si può sfruttare per vedere in streaming Juventus Milan sono i siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al ventaglio ristretto delle sfide trasmesse. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione supplementare per lo streaming degli impegni di campionato, compreso l'imminente Juventus Milan.