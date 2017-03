Inter Atalanta streamimg su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Soprattutto quando si parla delle grandi squadre sono tante le occasioni per vedere in streaming italiano le sfide in calendario.

Non è difficile riuscire a vedere in streaming italiano Inter Atalanta poiché le opportunità offerte dal web sono tante, anche gratis. E nel caso in cui ci si rivolga a Sky e Mediaset Premium senza l'obbligo di abbonarsi. In qualche modo si tratta di una risposta alle tante soluzioni paralleli ma illegali, come Rojadirecta, che mandano in scena il live streaming gratis senza autorizzazione. Tra l'altro i portali di questo tipo, oltre a non garantire un'adeguata esperienza di visione, a proporre la cronaca in lingua straniera e portare con sé tanto spam, sono alle prese con grane giudiziarie. In ogni caso, come stiamo per vedere, oltre alle classiche strade di Sky e Mediaset Premium, ci sono varie strade da percorrere per lo streaming italiano.

Siti streaming delle emittenti satellitari per Inter Atalanta

Tra le novità per il live streaming c'è quella delle emittenti stranieri . Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità invasive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici e non è così semplice e scontato. Tra le opportunità segnaliamo quelle di Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská Televízia, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen. Facciamo infine presente come alcune sentenze dei tribunali ne abbiano contestato la legittimità. Altre invece hanno confermato la liceità.

Inter Atalanta streaming italiano su Premium e Sky

Soprattutto quando si parla delle grandi squadre, Premium e Sky sono davanti a tutti per la qualità e la ricchezza delle proposte per vedere il live streaming italiano. La prima opportunità per Inter Atalanta è Premium Play, fruibile su smartphone e tablet, sia equipaggiati con sistema operativo Android e sia con iOS per iPhone e iPad, PC. Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Il limite è la fruibilità per soli abbonati, al pari di Sky Go che permette di fruire di tutta la programmazione Sky, anche al di là delle sfide di calcio. La stesse emittente satellitare ha sviluppato anche Now TV, per cui serve alcun abbonamento e né viene richiesto l'equipaggiamento con una parabola. Possono essere acquistati singoli pacchetti di breve durata e a costo contenuto.

Streaming Inter Atalanta tra i siti dei bookmaker e l'app Tim

Nell'elenco delle possibilità per vedere Inter Atalanta finiscono anche i siti dei bookmaker, anche se non tutte le sfide sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata alla registrazione, all'apertura di un conto e al mantenimento di un profilo attivo ovvero alla necessità di giocare e puntare. Indichiamo infine l'app Tim, sfruttabile solo dai clienti di questo operatore telefonico. Il costo del servizio è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni sfida comprata.