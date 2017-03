Napoli Crotone streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

C'è più di un sito al quale rivolgersi per vedere in streaming italiano Napoli Crotone. La sfida può infatti essere viste su PC, smartphone e tablet anche via web. Insomma, sono ormai superati i periodi in cui a proporre il live streaming potevano essere al massimo uno o due siti web. Il tutto facendo riferimento alle sole piattaforme legali ovvero a metodi come Rojadirecta, francamente ormai sorpassati anche tra chi va costantemente a caccia di soluzioni parallele e illecite. E tra questi, come approfondiremo a breve, ci sono quelli proposti da Sky e Premium, così come le novità dei siti delle emittenti satellitari e i portali dei bookmaker, tendenza ancora più recente.

Napoli Crotone streaming con emittenti satellitari

Anche se ci sono ancora molti punti da chiarire, lo streaming di Napoli Crotone passa anche di siti delle emittenti satellitari. Si tratta di una carta in più da giocare per vedere la sfida dello stadio San Paolo. Tanto per avere un'idea, in Georgia si può tentare con Georgia Public Broadcasting, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, in Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, in Honduras con Televicentro, in Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, in Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, in Kosovo con Radio Television of Kosovo, in Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, in Macedonia con Makedonska Radio Televizija, a Malta con Public Broadcasting Services Limited. Non tutti comunque trasmettono il live streaming anche in Italia per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza così come non è chiaro l'orientamento definitivo dei tribunali.

Streaming italiano Napoli Crotone: la certezza di Sky e Premium

Tra le possibilità per vedere Napoli Crotone in live streaming italiano c'è il servizio Premium Play di Mediaset, fruibile da PC, tablet e smartphone, sia esso un iPhone o un terminale equipaggiato con sistema operativo Android. Tuttavia si tratta di una esclusiva dei soli abbonati a uno dei pacchetti proposti dall'emittente lombarda. Ecco poi Sky con la sua Sky Go, app gratuitamente scaricabile ma con utilizzo legato alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente. Accanto a Sky Go c'è però la piattaforma web Now TV per il live streaming di Napoli Crotone anche senza abbonamento. Il costo di una sola sfida è di 9,99 euro, ma sono sottoscrivibili anche ticket mensili e stagionali.

Streaming Napoli Crotone live con i bookmaker

A chiudere il pacchetto delle possibilità dello streaming di Napoli Crotone su smartphone, tablet, PC o Mac, indichiamo i siti di bookmaker, ma occorre mettere in conto che questa possibilità è quasi sempre riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Ricordiamo anche l'app Serie A Tim, anche se è riservata ai soli clienti Tim. Il costo di Napoli Crotone da vedere in streaming su iPhone e iPad, smartphone e tablet Android e Windows 10 Mobile, è di 1,99 euro, a cui aggiungere 9,99 euro per l'attivazione annuale. Il prezzo di tre sfide in contemporanea di Serie A è invece di 3,99 euro.