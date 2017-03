Genoa Sampdoria streaming. Siti web. Dove e come vedere

I rossobl¨, sconfitti anche nella gara di andata, non vincono in assoluto il derby con la Samp, dal 3 a 0 della scorsa stagione e in casa dal 2 a 1 del 2011 con le reti di Floro Flores e Boselli

All’andata la spuntarono i blucerchiati. Per questo c’è grande curiosità nel vedere Genoa Sampdoria. Il Grifone dovrà provare a ristabilire una parità per quanto riguarda la supremazia calcistica cittadina che quest’anno pende in maniera inequivocabile dalla parte della squadra di Giampaolo. I doriani, tra l’altro, sono anche in vantaggio di nove punti in classifica rispetto ai rossoblù e a undici giornate dal termine si tratta di un gap considerevole per alzare il proprio vessillo sulla torre che certifica la supremazia nel capoluogo ligure.

Hanno vinto il derby d’andata e l’impresa di vincerne due nello stesso campionato in serie A è un evento che manca dalla stagione 1959-60 in cui la Sampdoria si aggiudicò entrambe le partite con i gol di Ockwirk e Mora all’andata e la doppietta di Skoglund e ancora una rete di Mora al ritorno. I rossoblù non vincono in assoluto il derby, dal 3-0 della scorsa stagione e in casa dal 2-1 del 2011 con le reti di Floro Flores e Boselli.

Ma in palio oltre ai tre punti c’è anche lo sfottò libero come la mente con la quale possono giocarlo le due squadre. Al via anche la ricerca dei siti web per lo streaming, una delle opzioni maggiormente prese in considerazione per rispondere alla domanda dove e come vedere Genoa Sampdoria.

Genoa Sampdoria coppia d’attacco Pinilla-Simeone

Mandorlini dovrebbe confermare gran parte della formazione vista al Castellani, compresa la coppia d’attacco Pinilla-Simeone: i due sudamericani, nella prima partita insieme dal primo minuto hanno mostrato una buona intesa. Probabile, dopo due gol consecutivi, un posto da titolare anche per Ntcham in mediana. Sulla trequarti ballottaggio tra Rigoni e Cataldi, col primo favorito per la maggiore attitudine al gioco offensivo.

Genoa Sampdoria Giampaolo conferma il 4-3-1-2

Giampaolo conferma il 4-3-1-2: Pavlovic e Regini si giocheranno una maglia da titolare, mentre sulla trequarti ci sarà Bruno Fernandes. In avanti coppia Quagliarella Muriel con Schick pronto a subentrare dalla panchina. Sarà questa la mossa a sorpresa che il tecnico di Bellinzona potrebbe utilizzare nel caso la partita dovesse mettersi male per i blucerchiati.

Dove e come vedere in streaming Genoa Sampdoria

Saranno in tanti i tifosi del grifone, ma anche, ovviamente quelli doriani che non vorranno perdersi il derby e stanno iniziando a cercare dove e come vedere in streaming Genoa Sampdoria. Quelli che non potranno essere presenti a Marassi, che ovviamente sarà stracolmo come ai tempi migliori offrendo uno spettacolo che sarebbe riduttivo considerare solo cittadini, potranno mettersi alla ricerca dei più importanti siti web delle emittenti televisive straniere che potrebbero trasmettere la partita in maniera legale e sicura perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Se avete bisogno di qualche suggerimento eccone alcuni: Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

Sky Go o Mediaset Play, rappresentano le alternative preferite soprattutto da quelli che hanno un abbonamento alla pay per view, mentre quelli che non lo hanno sottoscritto possono approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.