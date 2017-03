Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Furlan, Boeri, Poletti

Non tutti è andato secondo aspettative fino a questo momento perché, arrivati quasi a metà marzo, ci si attendeva che la prima parte del percorso delle novità per le pensioni fosse conclusa. Così non è stato e a oggi non solo mancano i decreti attuativi su mini pensioni e quota 41, la cui data di avvio è calendarizzata per il mese di maggio. Ma per la prima volta emergono pubbliche preoccupazione da parte delle stesse forze sociali sul rispetto del cronoprogramma. E con queste premesse diventa anche difficile capire quando possa iniziare quella seconda parte del cammino delle novità per le pensioni che dovrebbe aggiungere correzioni e miglioramenti a quanto fino a ora previsto. Insomma, come vedremo dalle ultime affermazioni dei principali attori protagonisti, non decollano le novità per le pensioni.

Novità per le pensioni: le affermazioni di Furlan e Poletti

Ci sono allora la forze sociali a essere preoccupati per la piega che stanno prendendo i tempi delle novità per le pensioni. Secondo Annamaria Furlan, numero uno della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, non è allora affatto così scontato che si riesca a rispettare la scadenza del primo maggio come data di avvio delle mini pensioni. In particolare stanno continuando a mancare risposte su alcune delle questioni chiave ovvero quelle delle trattative con gli istituti di credito e con le assicurazioni per la decisione finale su oneri e interessi; delle modifiche sulle condizioni per accedere alle mini pensioni con l'utilizzo di franchigie sia per i 12 mesi di contributi sotto i 18 anni sia per i 6 anni continuativi; dell'ampliamento delle categorie che possono accedere alle mini pensioni senza oneri; della definizione degli atti finali.

Ostenta invece tranquillità Giuliano Poletti, responsabile delle politiche su lavoro e pensioni in Italia. Non solo lancia rassicurazioni sul rispetto della tabella di marcia sulle mini pensioni, ma anche in riferimento alla situazione economica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, invita a non cedere a facili allarmismi.

Boeri atteso alla terza riunione sulle pensioni: le ultime notizie

Della partita delle novità per le pensioni fa naturalmente parte Tito Boeri, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tuttavia non subito, ma solo al terzo appuntamento di questo mini ciclo di riunioni. La sua partecipazione è attesa sia per fare il punto sulle prospettive dello stesso Istituto e sia per alcune questioni ben specifiche, come il contributivo femminile e l'unione gratuita dei contributi. Sono quindi attese rassicurazioni sul risultato economico registrato dall'Istituto, per la prima volta in negativo. Una situazione che non passa nell'indifferenza nonostante le rassicurazioni dello stesso numero uno secondo cui non c'è alcun allarme e le pensioni sono garantite dallo Stato. Quello che appare chiaro è come non sia più rinviabile la riforma dell'Istituto se sono andati in fumo 50 miliardi di patrimonio.

Secondo quanto affermato dallo stesso Boeri, il patrimonio sarà negativo per 56 miliardi di euro nel 2023 ma visto questi andamenti la situazione potrebbe peggiorare. Il bilancio dello Stato garantisce comunque la copertura di queste situazioni.