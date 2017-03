Palermo Roma streaming

La Roma deve riprendere la corsa in campionato. Non sarà facile dopo le sconfitte contro Napoli in campionato e Lione in Europa League. I giallorossi non possono rischiare di vanificare tutto

Come vedere Palermo Roma in streaming

Non c’è niente di meglio che affrontare una squadra allo sbando per riprendersi da una sconfitta che brucia ancora e non poco. Palermo Roma potrebbe essere quindi l’occasione del riscatto immediato dopo il rovescio interno subito la settimana scorsa ad opera del Napoli. La pensa così anche Luciano Spalletti che, complice anche il pareggio della Juventus a Udine che ha tenuto aperta la strettissima fessura che ancora consente di guardare alla possibilità di un clamoroso sorpasso in vetta, ha dichiarato di non volersi ancora arrendere.

Tutt’altra situazione in casa Palermo che, dopo l’addio di Zamparini, sta vivendo un continuo mistero. E si sa che le nebbie spesso nascondono brutte sorprese. La società che dovrebbe rilevare l’eredità di Zamparini presieduta da Paul Baccagnini che tutti hanno imparato a riconoscere per la sua partecipazione in veste di inviato al programma in onda sulle Reti Mediaset “Le Iene”, non convince proprio perché la difficoltà a reperire informazioni sul gruppo lascia più di una perplessità anche agli stessi osservatori siciliani.

Incertezza che potrebbe pesare anche sulle prestazioni dei rosanero che avrebbero bisogno invece solo di qualche certezza per provare nell’impresa disperata di centrare la salvezza. Se volete provare a vedere Palermo Roma in streaming leggete l’articolo fino in fondo e troverete qualche utile suggerimento su come poter fare.

Palermo Roma squalificati Balogh e Rispoli

Squalificati Balogh e Rispoli, mister Lopez può invece tirare un sospiro di sollievo per i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai usciti acciaccati dal match contro il Toro. Domenica al Barbera contro la Roma potrebbe essere rispolverato Trajkovski come esterno d'attacco, troverà poi posto sulla destra della difesa Morganella.

Palermo Roma Manolas out per squalifica

Nella difesa giallorossa fuori causa Manolas fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Mister Spalletti potrebbe tornare a schierare Peres e Emerson sulle fasce, conferma in arrivo poi per Perotti. In avanti riecco Salah dal 1', dalla panchina El Shaarawy.

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Palermo Roma in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti i resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza. Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Ecco qualche indicazione utile: Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy.

Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.