Inter Atalanta streaming

Come vedere Inter Atalanta in streaming

Inter Atalanta arriveranno alla gara di domenica pomeriggio in una posizione di classifica alquanto anomala. Un po’ a sorpresa stando al blasone delle due squadre, meno se si considera quello che le due formazioni hanno fatto vedere nel corso della stagione. Anche se l’Inter ha dovuto fare i conti con la partenza ad handicap e con l’esonero di Frank De Boer.

Intoppi che hanno allontanato da subito la Beneamata dalle posizioni che contano in classifica. Ma quando tutto sembrava già perso l’arrivo sulla panchina di un tecnico bravo e preparato come Stefano Pioli, la musica è cambiata e da allora l’Inter ha ingranato una marcia che solo Juventus e Roma sono riuscite a domare.

Vincere contro l’Atalanta significherebbe mettere un altro tassello nel mosaico di questa rimonta perché consentirebbe ad Icardi e compagni di mettere la freccia e scavalcare proprio la Dea, distante appena un punto, al quinto posto in classifica. Gasperini però non deve essere molto d’accordo e sta preparando una formazione gagliarda che renderà certamente molto ostico il compito dell’Inter. Saranno in tanti i curiosi che vorranno vedere Inter Atalanta. Quelli che non hanno un abbonamento alla pay per view e non potranno recarsi allo stadio, staranno sicuramente pensando a come vedere questi novanta minuti in streaming.

Inter Atalanta D’Ambrosio spostato a sinistra

Possibile che Stefano Pioli torni a pensare a Miranda, Murillo e Medel per la cerniera difensiva davanti ad Handanovic. Jaison Murillo era diffidato e, probabilmente per questo motivo il tecnico emiliano lo ha risparmiato nella gara contro il Cagliari così da poterlo impiegare in perfette condizioni fisiche nella difficile partita contro l’Atalanta. L’intenzione è quella di affidargli il poco invidiabile compito di marcare il Papu Gomez. Per questo motivo D’Ambrosio potrebbe essere spostato a sinistra, dove andrebbe a marcare l’attaccante orobico Conti.

Inter Alatanta orobici forti su palle inattive

Solito 3-4-1-2 invece per Gasperini che schiererà probabilmente Zukanovic sul centro sinistra al posto dello squalificato Masiello e Kessie, di nuovo disponibile dopo aver scontato il turno di stop rimediato dopo l’espulsione nella gara contro il Napoli. Gli orobici proveranno a sfruttare un loro indiscutibile punto di forza visto che sono molto forti sulle palle inattive, che spesso hanno portato gioie offensive, e in particolar modo la corsia di sinistra, dove Gomez e Spinazzola rappresentano una coppia molto difficile da arginare.

Inter Atalanta streaming come vedere la partita

Anche Inter Atalanta può essere vista live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Inter Atalanta si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Inter Atalanta? Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Birmania Myanmar, National TV, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.