Napoli Crotone in streaming

Tante le energie impiegate per provare l’assalto al Real. Poche quelle rimaste nella testa e nelle gambe di alcuni calciatori. Per questo Sarri sta pensando di applicare una minirivoluzione in vista del Crotone. L’indiziato numero uno, tra quelli che potrebbero rifiatare contro il Crotone è senza dubbio Marek Hamsik apparso stanco e bisognoso di riposare.

Ecco perché il centrocampo azzurro potrebbe andare in scena in una versione alquanto inedita contro il Crotone: Jorginho affiancato da Rog e Zielinski. Novità previste anche in attacco. Spazio quindi ad Arkadiusz Milik, ormai pienamente recuperato, che scenderà in campo dal primo minuto consentendo a uno tra Mertens e Insigne di concedersi un po’ di riposo dopo il tour de force di queste settimane.

Nicola perde pezzi e sarà costretto a giocare la delicata sfida contro il Napoli senza due pedine fondamentali della sua retroguardia. Rosi e Ceccherini saltano la sfida del San Paolo entrambi squalificati dopo le ammonizioni subite nel corso della gara della scorsa settimana contro il Sassuolo. Una tegola che rende ancora più difficile la trasferta contro una squadra uscita rafforzata, nelle proprie convinzioni, dopo la bella prova offerta contro il Real Madrid, seppure conclusa con il risultato che tutti conoscono.

Vedere Napoli Crotone sarà un’impresa semplice. Soprattutto per chi deciderà di affidarsi alla modalità classica, quella cioè di sintonizzarsi su Sky Sport e Mediaset Premium, che oltre a trasmettere le partite della Serie A offrono anche il servizio di streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder e tutti i dispositivi mobili. Ovviamente però questo discorso vale solo in caso della sottoscrizione di un abbonamento. Interessante anche la proposta di Now TV, che rientra sempre nella galassia Sky garantendo quindi la medesima qualità, che permette di comprare anche le singole partite a chi non è abbonato.

Segnaliamo infine lo streaming con i siti dei bookmaker anche se in questo caso potrebbero esserci due limiti. Il primo è che non sempre sono visibili tutte le partite, il secondo è che per potere vedere le partite è necessario iscriversi al sito ed essere attivo, cioè puntare con una certa continuità.