Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Cassano, Camusso, Leonardi

Occhi puntati sulla riunione che lunedì si terrà, ancora una volta, tra esecutivo e forze sociali per mettere un punto, si spera, sugli ultimi dettagli mancanti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Stando alle ultime notizie, poi, gli atti finali, previsti per la metà di questo mese, dovrebbero arrivare alla fine del mese ormai. Intanto, la certezza, secondo quanto riportato sempre dalle ultime e ultimissime notizie, è che durate la riunione di lunedì si discuterà di:

trattative con gli istituti di credito per la definizione degli oneri ufficiali e con le assicurazioni per la definizione delle condizioni ufficiali delle polizze assicurative; definizione delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; possibilità effettiva di cumulo di tutti i propri contributi previdenziali ai fini del calcolo contributivo per accesso a mini pensione e quota 41.

Sono, però, ancora diverse le incertezze sulle decisioni finali che verranno effettivamente prese e sui tempi ufficiali di presentazione degli stessi atti finali che poi potranno dare il conseguente via ufficiale anche alle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. La curiosità, inoltre, sarà di capire l’effettiva volontà di continuare ad andare avanti con il successivo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni da affrontare.

Le recenti posizioni di Cassano e impatto su novità per le pensioni

Tra coloro pronti ad un secondo momento di impegno sulla definizione di ulteriori novità per le pensioni più importanti e profondi delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, il vice responsabile del Dicastero dell’Occupazione Cassano, che in più occasioni ha affermato di essere favorevole all’introduzione di novità per le pensioni e ad una revisione del meccanismo delle aspettative di vita. Per Cassano, infatti, le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che appoggia da sempre pur consapevole del fatto che siano limitate e ristrette solo a pochi, sono positive se viste come un primo passo verso ulteriori modifiche pensionistiche. Si tratta, infatti, di misure limitate e ancora sperimentali perché le risorse economiche disponibile al tempo della loro definizione hanno permesso di decidere solo per questo genere di novità per le pensioni ma successive analisi e piani di tagli da cui ricavare soldi necessari potrebbero portare alla definizione di ulteriori novità per le pensioni decisamente più importanti, come la quota 100, che ormai in tanti stanno nuovamente rilanciando.

Le ultime affermazioni della Camusso e conseguenze per novità per le pensioni

Preoccupata, invece, di un ulteriore possibile slittamento gli atti ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, leader della Cgil, Susanna Camusso, che per la prima volta forse ha espresso preoccupazioni, insieme ai suoi colleghi, su possibili ritardi di entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 a causa di ulteriori possibili slittamenti degli atti ufficiali. E non è una preoccupazione senza fondamento, considerando che gli stessi atti erano attesi per il primo marzo, poi l’esecutivo aveva parlato di un loro possibile anticipo alla metà del mese di febbraio, data evidentemente non rispettata, con successivo rinvio alla metà di questo mese di marzo. Ma il tempo stringe, restano aperte ancora diverse questioni che dovrebbero essere contenute negli atti ufficiali, tra cui la cruciale definizione dei tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione da restituire agli istituti di credito. Ora si parla di arrivo degli atti ufficiali su mini pensione e quota 41 entro la fine del mese ma se nei prossimi giorni mancheranno ancora i tassi da calcolare i rischi di nuovi ritardi potrebbero diventare effettivamente sempre più concreti.

Le recenti affermazioni di Leonardi e impatto su novità per le pensioni

Le recenti affermazioni del responsabile dei tecnici Leonardi sono quelle che, invece, fanno ben sperare nell’attuazione di ulteriori novità per le pensioni importanti. E’ stato, infatti, lui ad aprire ad una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, in modo da definirne i costi che implicherebbe ad oggi ed eventualmente proporla in un successivo momento di impegno sulle stesse novità per le pensioni. Si tratterebbe, comunque, di una valutazione di costi che dovrebbe essere fatta in concomitanza alla quantificazione dei soldi effettivamente disponibili per il nuovo documento di programmazione economica, cosa che già dai prossimi giorni potrebbe partire.