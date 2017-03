Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 fiducia Consip, incontro Sindacati-Governo Gentiloni, Lingotto Torino

Nei prossimi giorni potrebbero rivelarsi particolarmente importanti alcuni eventi e vicende che potrebbero avere impatto sull’andamento di discussioni attuali ma anche future, comprese quelle relative a novità per le pensioni. Stiamo parlando:

della fiducia al ministro Lotti per la vicenda Consip; dell’esito del prossimo incontro tra sindacato e governo Gentiloni; dell’evento del week end al Lingotto di Torino.

Vicenda Consip, questione di fiducia al ministro Lotti e impatto su novità per le pensioni

La questione delle fiducia al ministro dello Sport Lotti coinvolto nella vicenda Consip potrebbe far cadere l'esecutivo o avere impatto sulla corsa alla segreteria. Se il ministro Lotti dovesse essere sfiduciato potrebbe portare alla caduta dell’attuale governo Gentiloni, anche se, stando alle ultime e ultimissime notizie, al momento sembra piuttosto difficile, se non impossibile, che questo accada, considerando i numeri. E’, comunque, necessario mantenere l’attenzione sull’evoluzione della vicenda. Nel caso di caduta del governo, il voto anticipato sarebbe inevitabile e per le novità per le pensioni, come da sempre si dice, sarebbe un’occasione ideale. In caso contrario, bisognerà capire come lo stesso governo ha intenzione di andare avanti con provvedimenti in generale e novità per le pensioni in particolare, soprattutto alla luce delle ultime notizie rese note dall’attuale premier sulle sue intenzioni di lavoro che potrebbero anche contemplare misure impopolari, come revisioni e forti tagli, volte al recupero di nuovi soldi da usare per l’attuazione di successivi interventi, comprese le novità per le pensioni importanti, positivi per tutti.

Nuovo incontro sindacati-governo Gentiloni e conseguenze per novità per le pensioni

Altro appuntamento fortemente atteso è il nuovo incontro che lunedì 13 marzo si terrà tra sindacati e governo Gentiloni, un incontro che si preannuncia puramente tecnico, volto alla definizione degli ultimi dettagli che dovranno essere contenuti nei decreti attuativi per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ormai attesi per la fine di questo mese di marzo. Le discussioni di lunedì dovrebbe concretarsi su:

tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione; condizioni ufficiali delle polizze assicurative; definizione delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; riconoscimento della possibilità di cumulo di tutti i propri contributi previdenziali ai fini del calcolo contributivo per la richiesta di mini pensione e quota 41.

Appuntamento del Lingotto a Torino e impatto su novità per le pensioni

Particolarmente atteso anche l’evento del Lingotto a Torino, evento durante il quale, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarà presentata la candidatura dell’ex premier alla segreteria del centrosinistra e annunciata la prima bozza del suo programma. Qualche tempo fa, come riportano le ultime notizie, su suo stesso nuovo blog erano apparse le prime misure su cui l’ex premier avrebbe intenzione di lavorare e cioè:

taglio dell’Irpef; revisione delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali; introduzione di un assegno universale strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o all’adesione di un corso di formazione professionale o di specializzazione. Stando alle ultime notizie, in occasione del Lingotto, le misure che probabilmente rientreranno nel nuovo programma dell’ex premier, su cui starebbe lavorando l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, riguarderanno: assegno universale collegato alla ricerca di un nuovo impiego; novità per rilanciare l’economia e per il fisco; valorizzazione di capitale umano, scuola, università e ricerca; istituzioni e pubblica amministrazione; misure per la crescita del Sud; nuovi aiuti per i più indigenti.

E insieme a queste misure si cercherà di capire poi la posizione nei confronti delle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un momento successivo di analisi di ulteriori cambiamenti delle attuali regole pensionistiche e che potrebbero ripartire anche dalla novità per le pensioni di quota 100, considerando l’apertura a questa soluzione pensionistica sia dell’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, sia dell’attuale responsabile dei tecnici, e la possibilità di avvio di una nuova analisi della sua fattibilità.