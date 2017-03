Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 pro e contro se ci saranno le pensioni nel DEF

Al via le discussioni sul nuovo Def, documento di programmazione economica, che preannuncia le misure che saranno poi inserite nella prossima manovra. Le ultime notizie confermano, anche per quest’anno, un budget decisamente ridotto anche a causa di un bel po’ di soldi già definiti da impiegare, vale a dire i 3,4 miliardi di euro delle misure correttive che ci sono richieste dalla Comunità, e senza le quali l’Italia di andare incontro concretamente all’apertura di una procedura di infrazione, e i 19,5 miliari di euro di clausole di salvaguardia, per un totale di oltre 22 miliardi di euro. Solo attraverso tagli e una importante revisione della spesa pubblica si potrebbero recuperare somme consistenti per riuscire ad attuare tutti gli interventi che si vorrebbero, o quanto meno i più importanti per un concreto rilancio della crescita economica italiana. Stando alle ultime notizie, le misure da cui si potrebbero ricavare soldi, dunque, sarebbero:

revisione della spesa pubblica, anche con tagli di bonus e agevolazioni fiscali; estensione della fattura elettronica per tutti; cambiamenti peggiorativi anche per alcune tipologie di pensioni.

Def e novità per le pensioni: i pro

Dalle ultime notizie sul nuovo Def, sembra emergere la volontà di inserire ulteriori novità per le pensioni, del resto si parla di un capitolo dedicato alle misure per i cittadini ma resta da capire di che genere di aiuti si tratterà e se si parla di vere e proprie novità per le pensioni o di sostegni, tra i quali figurerebbe anche quell’assegno universale tornato prepotentemente in discussione ma che più che una vera e propria novità per le pensioni, pur essendo ad esse collegato, rappresenta una misura sociale che, tra l’altro, la stessa Comunità di invita ad introdurre nel nostro Paese, considerando che si tratta di un sostegno già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari. Tra i pro che sosterrebbero l’inserimento di novità per le pensioni nel nuovo Def l’intenzione dell’esecutivo attuale non solo di portare avanti i provvedimenti già avviati dall’ex esecutivo, tra cui le stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ma anche di andare avanti con ulteriori misure, che potrebbero prevedere tagli e fori riduzioni delle agevolazioni fiscali.

Prima però di definire ulteriori novità per le pensioni bisognerà considerare le risorse economiche effettivamente disponibili, per non incorrere nel solito errore di annunci che poi restano sempre solo parole. Non bisogna, infatti, dimenticare che anche lo scorso anno si parlava di volontà di inserire importanti novità per le pensioni nella manovra di fine anno, come quota 100 e quota 41 per tutti, poi rimandate perché troppo costose. Altro pro che potrebbe fare pensare a novità per le pensioni nel nuovo Def, la volontà di avvio di un momento successivo di discussione su ulteriori novità per le pensioni oltre mini pensioni con e senza oneri e quota 41 tra esecutivo e forze sociali e che dovrebbe partire già dalla metà di questo mese con una nuova riunione fissata per il 23 marzo. Stando alle ultime notizie, non ci sarebbe molta convergenza sulle ulteriori novità per le pensioni da definire tra chi punta alla quota 100 e alla quota 41 per tutti e chi parla di:

revisione sistema di calcolo contributivo; novità per rilanciare previdenza complementare e integrativa; revisione del sistema delle speranze di vita.

Def e novità per le pensioni: i contro

L’unico contro che potrebbe esserci nel Def in riferimento alle novità per le pensioni sarebbe il grosso problema del budget che, paradossalmente, potrebbe essere risolto alzando l'iva e facendo scattare le clausole di salvaguardia, in tal modo si avrebbero nuovi soldi a disposizione. Ci sarebbe poi da capire se con nuovi soldi a disposizione si andrebbe avanti con specifiche novità per le pensioni, con l’assegno universale, o si decida di attuare altri provvedimenti come taglio delle imposte, con misure non collegate strettamente alle novità per le pensioni, se non quelle a costo zero, per esempio riferite alle singole casse di settore.