Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Prossimi eventi e appuntamenti importanti per le novità per le pensioni, ultime notizie su situazione e organizzazione dell’esecutivo e cosa aspettarsi

Si preannuncia una settimana decisamente importante quella che sta per aprirsi, ma che in realtà inizia ancor prima, già nello stesso week end, con la covention progressista di Roma ela presentazione della presentazione dell'ex premier alla segreteria centrosinistra al Lingotto di Torino, dove probabilmente verrà esposto anche il suo programma. E i giorni a seguire saranno quelli dedicati alle nuove discussioni su misure, tagli, priorità da decidere per il nuovo documento economico programmatico che, stando alle ultime notizie, sarà presentato il prossimo 10 aprile.

Convention area progressista e Lingotto di Torino: cosa aspettarsi e impatto su novità per le pensioni

Occhi puntanti, dunque, questo week end su Convention Campo Progressista, in programma a Roma, evento del Lingotto a Torino, due eventi che potremmo definire diametralmente paralleli: entrambe, infatti, puntano a rilanciare un centrosinistra che negli ultimi periodi ha subito parecchi scossoni, ma in maniera diversa. La covention progressista sarà l’occasione per presentare la nuova forza del Campo progressista, guidata dall’ex sindaco di Milano, con l’obiettivo di riunire tutte le forze progressiste del centrosinistra per mettere a punto un nuovo progetto di lavoro che, attraverso provvedimenti importanti e per i cittadini, sappia rilanciare un centrosinistra decisamente di ‘sinistra’, pronto a rispondere ai reali bisogni della gente, tra misure e aiuti sociali, lotta a precarietà e indigenza, e novità per le pensioni (con particolare attenzione puntata su quota 100 e quota 41 per tutti). Una rivisitazione, dunque,in chiave progressista, del centrosinistra.

L’appuntamento di Torino potrebbe, invece, rivelarsi occasione di ‘rinascita’ dell’ex premier: sarà, infatti, l’evento durante il quale si presenterà la candidatura dell’ex premier alla segreteria e di presentazione del suo programma. Tra le linee guida finora rese note:

novità per dare nuova spinta all’economia; nuovi provvedimenti per il fisco; valorizzazione di capitale umano, scuola, università e ricerca; crescita del Sud; misure di sostegno sociale e aiuti per i più indigenti; assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione.

Sarà, però, anche l’occasione per capire se si vorrà andare avanti con quelle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un momento successivo di analisi delle stesse novità per le pensioni, partendo dalle aperture da parte di chi si sta occupando della stessa definizione del programma dell’attuale maggioranza alla nuova analisi di fattibilità della quota 100 con relativi costi eventuali.

Scandalo Consip e richiesta fiducia: impatto su novità per le pensioni

Sul coinvolgimento del ministro dello Sport nello scandalo Consip le polemiche degli ultimi giorni sono state decisamente aspre: è stato chiesto di sfiduciare lo stesso ministro, mercoledì dovrà arrivare la risposta, anche se sembra decisamente difficile la sfiducia. In ogni caso, la questione delle fiducia al ministro dello Sport potrebbe far cadere l'esecutivo o avere impatto sulla corsa alla segreteria. E la caduta dell’esecutivo, anche se difficile visti i numeri, porterebbe dritti dritti verso un nuovo voto che, come da tempo si dice, rappresenterebbe l’occasione ideale per rilanciare ulteriori novità per le pensioni, tema molto caro ai cittadini che permettere di far recuperare consensi ed elettori a tutti gli schieramenti politici. Del resto, sono le stesse novità per le pensioni, insieme all’assegno universale, ad essere state inserite ormai nei programmi di tutti gli schieramenti politici.

Prossimi impegni per documento di programmazione economica e spazio possibile per novità per le pensioni

Nei prossimi giorni si continuerà a parlare delle misure che potrebbero essere inserite nel nuovo documento di programmazione economica, in cui sarà doveroso fare delle scelte per provvedimenti prioritari, considerando anche quest’anno il budget decisamente ristretto a disposizione. Bisogna infatti considerare i costi già previsti dei 3,4 miliardi di euro delle misure correttive che ci sono state richieste dalla Comunità e dei 19,5 miliardi di euro delle clausole di salvaguardia. Dopo di chè, in base a eventuali piani di tagli, anche di bonus; cambiamenti peggiorativi, anche di alcune tipologie di pensioni stese; e revisione della spesa pubblica, e ai soldi che si riusciranno risparmiare (7 miliardi di euro stimati dall’attuale esecutivo in base alle misure che vorrebbe attuare), si potranno definire gli interventi da attuare, novità per le pensioni comprese.

E qui entra in gioco sia il successivo momento di analisi sulle prossime novità per le pensioni che dovrebbe prendere il via dal prossimo 23 marzo, quando è già stata programmata una nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo proprio per capire quali dovranno essere le ulteriori novità per le pensioni da attuare. Bisognerà, inoltre, capire se le intenzioni saranno orientate verso novità per le pensioni vere e proprie, come la quota 100, o verso l’assegno universale che seppur collegato alle pensioni rappresenta più una misura sociale assistenziale.

Nuovo incontro di lunedì tra forze sociali ed esecutivo e attese per novità per le pensioni

Ma l’appuntamento forse più atteso è il nuovo incontro che lunedì 13 marzo si terrà tra forze sociali ed esecutivo sugli ultimi dettagli che dovranno rientrare negli atti finali per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ormai attesi per la fine di questo mese di marzo. Attenzione puntata soprattutto su:

andamento delle trattative con gli istituti di credito per la definizione degli oneri ufficiali; andamento delle trattative con le assicurazioni per la definizione delle condizioni ufficiali delle polizze assicurative; definizione delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41; richiesta di cumulo di tutti i propri contributi previdenziali ai fini del calcolo contributivo per accesso a mini pensione e quota 41.