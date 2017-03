Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Taddei, Martina, Pisapia

Si va verso una riorganizzazione sia di parte del centrosinistra sia dell’attuale maggioranza, con l’obiettivo di rilancio di uno schieramento politico che nel corso degli ultimi mesi ha subito diversi scossoni, sempre più diviso da scontri e tensioni interne che sembrano essere sfociate in quella scissione di cui da mesi si parlava e che ha dato vita a diverse forze interne del centrosinistra, tutte pronte a porsi come alternativa a quella dell’ex premier che, dal canto suo, come riportano le ultime notizie, è intenzionato a riappropriarsi della scena politica, ripartendo dalla sua nuova presentazione come candidato segretario del centrosinistra. Si tratta di un annuncio che, stando alle ultime notizie, sarà ufficializzato nel corso dell’evento del week end a Torino, occasione durante la quale sarà probabilmente presentata anche la prima versione del programma che intende portare avanti.

Le ultime affermazioni di Pisapia e impatto su novità per le pensioni

E mentre l’ex premier a Torino sarà protagonista di un evento, a Roma, in questo stesso week end si tiene la convention progressista, per ufficializzare quel nuovo Campo progressista guidato dall’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Le ultime notizie confermano, e rafforzano, la sua intenzione di riunire tutte le forze progressiste di sinistra per iniziare un nuovo percorso di collaborazione volto a rilanciare la crescita del nostro Paese attraverso misure importanti soprattutto per i cittadini. L’interesse di Pisapia sarebbe indirizzato soprattutto a questione sociale, tra precarietà e indigenza e aiuti ai bisognosi; rilancio di occupazione; e novità per le pensioni. Particolarmente favorevole Pisapia al rilancio di novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti.

Le ultime posizioni del ministro Martina e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, come riportano le ultime e ultimissime notizie, ha appoggiato il cosiddetto ticket con l’ex premier. per la costituzione di una squadra vincente per l'avvio di una campagna che dovrò essere accompagnata da una bella proposta programmatica. E queste ultime notizie confermano la posizione del ministro Martina particolarmente vicina all’ex premier, proprio quel ministro che fino a qualche tempo fa avrebbe potuto sfidare lo stesso ex premier nella corsa alla segreteria e che da sempre si dice dalla parte dell’assegno universale, tanto da averlo anticipato nel provvedimento del Fondo Indigenza.

Le recenti affermazioni di Taddei e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i responsabili della stesura del programma dell’attuale maggioranza, insieme all’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, anche Filippo Taddei, che da sempre, come del resto tutti i tecnici dell’Economia, spiega che le novità per le pensioni non sono prioritarie, considerando che la crescita raggiunta, a suo dire, sarebbe stata guidata soprattutto da imprese e industrie. Ma si tratta, al tempo stesso, di una ripresa determinata da una produttività che deve essere spinta dai più giovani e per raggiungere questo risultato la soluzione sarebbe rilanciare su importanti novità per le pensioni capaci di rilanciare l’occupazione giovanile e, di conseguenze, produttività e consumi, dando vita ad un circolo che porterebbe ad una crescita economica continua a sempre più forte. Non a caso, tre le misure del programma su cui si sta lavorando potrebbe esserci anche una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, annunciata dallo stesso responsabile dei tecnici.