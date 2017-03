Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Forze Sociali ed Esecutivo riunione 13 Marzo lunedì

In programma lunedì una nuova riunione tecnica tra forse sociali ed esecutivo: ulteriori dettagli da chiarire su ultime novità per le pensioni

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:30) Numerose sono le attese per definire finalmente nella riunione di luned' 13 Marzo le novità le pensioni che al momento si devono concludere ancora riguardanti quota 41 e mini pensioni. Le parti sembrano ancora nelle ultime notizie e ultimissime ancora un pò lontane su alcuni punti, ma la definizione fonale sembra avvicinarsi

All'indomani dell'ultima riunione tenutasi tra forze sociali ed esecutivo, durante la quale sono stati modificati alcuni elementi previsti per le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, nell'attesa della prossima riunione in programma per metà mese, durante la quale si dovrebbe iniziare a discutere delle ulteriori novità per le pensioni da avviare in un secondo momento, lunedì 13 marzo si terrà una nuova riunione, che dovrebbe essere puramente tecnica, per la definizione degli ultimi dettagli degli atti finali sulle ultime novità di mini pensione e quota 41 per anticipare l'età pensionabile da quest'anno.

E si tratta di un limite temporale che non potrà essere superato, considerando che, come confermato dalle ultime notizie, l'entrata in vigore di mini pensione e quota 41 rispetterà i tempi stabiliti, prendendo cioè il via dal prossimo primo maggio. Ma gli atti finali sono ancora attesi: si era detto che sarebbero stati presentati ufficialmente e completi entro la metà del mese, ma, stando alle ultime e ultimissime notizie, molto probabilmente slitteranno ancora alla fine di questo stesso mese.

Dettagli su ultime novità per le pensioni ancora da chiarire e preoccupazioni

Restano però da definire ancora alcuni chiarimenti, come:

tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione; condizioni ufficiali delle polizze assicurative; precisa definizione delle occupazioni faticose per cui si potranno chiedere mini pensione senza oneri e quota 41.

Tuttavia, forse per la prima volta, le ultime notizie parlano di una serie di preoccupazioni che si stanno facendo strada. Si tratta di preoccupazioni che riguardano sia i punti ancora da chiarire sia i tempi di entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, considerando che manca poco al primo maggio e che se, come ci si chiede, in tre mesi non si è riusciti a chiudere gli accordi con istituti di credito e polizze assicurative, come si potrà fare in appena qualche settimana? Ancora aperta, inoltre, la questione del riconoscimento della possibilità di cumulo di tutti i propri contributi previdenziali ai fini del calcolo contributivo per la richiesta di mini pensione e quota 41.

Prime modifiche e temi in discussione nella riunione di lunedì

Dopo aver esteso la possibilità di richiesta di mini pensione e quota 41 anche a professionisti con partita iva, ai non occupati che hanno perso il loro impiego per fine contratto, e agli imprenditori che hanno dovuto chiudere le proprie aziende e cancellato il vincolo dei 6 anni consecutivi di svolgimento di un’occupazione faticose per l’accesso a mini pensione senza oneri e quota 41, durante la riunione di lunedì, secondo le ultime notizie, si parlerà ancora di:

andamento delle trattative con gli istituti di credito per gli oneri e le polizze assicurative; delle modifiche alle condizioni di accesso a mini pensione e quota 41 con franchigie sia per i 12 mesi di contributi al di sotto dei 18 anni, sia per i 6 anni continuativi; possibilità di ampliamento delle categorie di persone che potranno richiedere mini pensione senza oneri e quota 41; definizione ufficiale degli atti finali e dei tempi in cui saranno presentati completamente.